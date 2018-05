Was Mitte der 80er-Jahre mit den ersten Kontakten und Zusammentreffen von Franzosen aus Volvic mit Deutschen in einem Unterschneidheimer Festzelt begann, mündete 1987 in die Gründung des Partnerschaftsvereins Volvic-Unterschneidheim. Ein Jahr später besiegelten die Bürgermeister Georges Dossat und Günter Schenk die Partnerschaft der beiden Gemeinden, deren 30-jähriges Jubiläum am Samstagabend in Unterschneidheim gefeiert wurde.

Alles war bestens auf dem Schulhof der Sechta-Ries-Schule vorbereitet und der erste Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Volvic-Unterschneidheim, Jochen Nagler, freute sich über viele Gäste. Neben zahlreichen Ehrengästen waren 18 Gäste aus Volvic da, die zu Beginn von der Rieser Trachtenkapelle die Marseillaise und die deutsche Nationalhymne hörten. Bürgermeister Ebert bezeichnete es als großes Glück, dass das Element eines Partnerschaftsvertrages existiert, der den Weg für das freiwillige Zusammenfinden von Menschen aus Volvic und Unterschneidheim über die Grenzen hinweg bereitet. Sein Dank galt allen Frauen der ersten Stunde des Comité Jumelange und des Partnerschaftsvereins und allen, die in den vergangenen 30 Jahren Verantwortung übernahmen und diese Partnerschaft unterstützten, mitgestaltet und so die Grundlage für viele Freundschaften gelegt haben. „Wir haben Land und Leute, Denkweisen und Ansichten, Kunst und Kultur kennen gelernt, die Quelle von Volvic mit eigenen Augen und Ohren wahrgenommen, die Steinbrüche vulkanischen Ursprungs gesehen“, sagte Ebert. Auch der Sechta-Ries-Schule, vertreten durch Rektor Stefan Vollmer und Renate Arend, die seine Worte ins Französische übersetzte, galt sein Dank für den kulturellen Austausch.

Michel Moulin verlas das Grußwort des Bürgermeisters Mohand Hamoumon aus Volvic, der auch auf die Freundschaft zwischen den beiden Orten und den Familien hinwies, die seit Jahren bestehen und auch gepflegt werden. Er hoffe, dass diese Freundschaft auch weiterhin bestehen bleibe. Landrat Klaus Pavel und Jochen Nagler legten danach das Hinweisschild „Volvic 840 km“ frei, begleitet von der Europahymne. Pavel sprach auch im Namen der drei Abgeordneten Roderich Kiesewetter, Margit Stumpp und Winfried Mack seine Glückwünsche zu 30 Jahre Partnerschaft auf kommunaler Ebene aus, die als Anker für Frieden in Europa und der ganzen Welt diene. Pavel erinnerte, dass dem französischen Präsident Emmanuel Macron zuvor in Aachen der Karlspreis verliehen wurde, was ein starkes Signal für Europa sei. Die EU sei wie ein großes Haus mit 28 Zimmern, in dem Partnerschaft praktiziert werden müsse.

„Immer Zeit für die Freundschaft“

Die Sechst- und Siebtklässler der Sechta-Ries-Schule erfreuten die Gäste mit einem von Katharina Zalys einstudierten Sketch „Au Café Daguerre“, bei dem ein deutsches und französisches Ehepaar sich kennenlernte und dann gemeinsam bei Champagner ihre Freundschaft schlossen. Danach übergaben Lila Mioche und Michel Moulin das Gastgeschenk der Stadt Volvic, eine Sonnenuhr aus Volvic-Lava mit der Inschrift „Il est toujours l’heure de l’amitié“ (auf deutsch: „Immer Zeit für die Freundschaft“) sowie zwei Flaschen Champagner.

Odile Berger dankte im Namen der Familien für die tolle Gastfreundschaft und das Engagement für Europa in Unterschneidheim und überreichte danach ein Gemälde an den Partnerschaftsverein. Die Gemeinde Unterschneidheim ihrerseits überreichte jedem Gast aus Volvic ein Badetuch mit der Inschrift 1988 bis 2018 und den beiden Namen Volvic und Unterschneidheim.