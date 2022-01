Sechta-Ries-Schule setzt auf gesunde Ernährung

An der Sechta-Ries-Schule legt man Wert auf vitaminreiches Essen für die Schüler. Gemeinsam mit Schülern der neunten Klassen geben die beiden Lehrerinnen Britta Schwarzbäck und Christine Raab einmal pro Woche frisches Obst und Gemüse an die knapp 500 Schüler der Sechta-Ries- Schule aus. Das Angebot werde von den Schülern sehr gut angenommen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Lieferungen werden mitfinanziert von der Marktmanufaktur Bopfingen. Die Marktmanufaktur-Inhaberin Heidi Böhm betont, dass es ihrem Unternehmen wichtig sei, bei den Kindern und Jugendlichen „Verständnis für frisches und gesundes Obst und Gemüse zu erzeugen“.

Weitere Sponsoren sorgen dafür, dass die vitaminreichen Snacks gratis an die Schülerschaft ausgegeben werden können. „Wir geben etwa 250 Portionen Obst und Gemüse aus und das kostet Geld“, wird Schulleiter Stefan Vollmer in der Mitteilung zitiert.

Auf dem Weg zu einer gesunden Verpflegung der Schüler hat die Sechta-Ries-Schule bereits einen extern betriebenen Getränkeautomaten abgeschafft und bietet nun stattdessen gekühltes, mehrfach gefiltertes und auf Wunsch mit Kohlensäure angereichertes Wasser an. Mehrwegflaschen können an dem Wasserspender beliebig oft nachgefüllt werden.

In einem weiteren Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Ernährung wurde – in enger Absprache mit dem Schulbäcker – auch noch das Warensortiment des Pausenverkaufs neu ausgerichtet. Vollwertige, gesunde Produkte haben auch hier künftig Vorrang.