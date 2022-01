Sechta-Ries-Schule sammelt für Realschule im Ahrtal über 2000 Euro

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal haben die Klassensprecherinnen und Klassensprecher (SMV) der Sechta-Ries-Schule zum Spenden für die Opfer aufgerufen. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, vor allem aber die Eltern öffneten die Geldbörsen weit und gaben mehr als je erwartet. Rektor Stefan Vollmer konnte zum Jahresende einen Spendenstand von 2181,10 Euro bekanntgeben. Er dankte allen, die sich auf diesem Weg solidarisch zeigten. Noch am selben Tag wurde die Summe ins Ahrtal überwiesen. Die stellvertretende Rektorin der Boeselager-Realschule in Ahrweiler, Frau Lanzerath, war von der Spendenbereitschaft überwältigt und dankte allen Spendern. Ein kleines Dankeschön in Form eines gestalteten Plakats kam vergangene Woche in der Schule an.