Sechta-Ries-Schule erhält den Schulpreis 2019

Die Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim hat den Schulpreis 2019 des Landratsamts Ostalbkreis erhalten. Landrat Klaus Pavel, der Geschäftsführer vom Arbeitgeberverband Südwestmetall Markus Kilian und Christof Morawitz, Vorstand der KSK Ostalb, überreichten am Montag die Auszeichnung. Mit diesem Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist, wurde das Schulkonzept zur beruflichen Orientierung der Sechta-Ries-Schule belohnt.

Im Rahmen des Wettbewerbs zum Thema „Pro Duale Ausbildung“ hatte die Sechta-Ries-Schule neben vier anderen Schulen den Schulpreis 2019 erhalten. Stefan Vollmer, Rektor der Sechta-Ries-Schule, freute sich über den Preis und kündigte noch bei der Verleihung an, die Hälfte des Preisgeldes spenden zu wollen. 500 Euro sollen nach Mosambik gehen – um jungen Menschen in diesem benachteiligten Land eine bessere Bildung und damit auch ein besseres Leben zu ermöglichen.

Landrat Klaus Pavel betonte danach in seinem Statement, dass die Sechta-Ries-Schule und das preisgekrönte Konzept etwas Besonderes seien. Laut Pavel sei die Unterschneidheimer Schule in Sachen Innovation und Fortschritt ohnehin immer ganz vorne dabei. Gleiches gelte auch für die Wirtschaftsbetriebe im Ostalbkreis. Die seien gut aufgestellt, hätten aber immer häufiger Probleme, gute Fachkräfte zu bekommen. Hier komme der dualen Ausbildung in Schule und Betrieben eine wachsende Bedeutung zu. Die Sechta-Ries-Schule leiste hier eine vorbildliche Arbeit.

Kerstin Kruspel und Sabine Moßmeyer von der Sechta-Ries-Schule erläuterten den Gästen anschließend im Detail das Konzept der Schule, dass den Schülern eine kompetenzorientierte und praxisbezogene Berufsorientierung vermittele und sie bei ihrer persönlichen Berufswegeplanung aktiv unterstütze. Diese spezielle Vorbereitung auf einen Beruf beginne bereits in Klasse 5 mit dem Besuch regionaler Betriebe. Ab Klasse 7 starte dann der Fachunterricht. Positiv sei außerdem die enge Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern der Schule, darunter zum Beispiel die Bopfinger Bank Sechta-Ries, der Regionalmarkt Bengelmann, die Firma Leitz oder auch das Autohaus Egetemeyer. Ihr Dank galt darüber hinaus auch der Gemeinde, die gerade viel Geld in die Modernisierung des Schulgebäudes investiere.

Hermann Stark von der Firma VAF in Bopfingen und seine Ehefrau Martina berichteten in der Feierstunde von den Aktivitäten der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft und besonders von der Schule, die jetzt mit 500 Euro unterstützt werden soll. Hier würde aktuell rund 90 Kinder im Schreiben, Lesen und Rechnen vermittelt. Hermann Stark kündigte in diesem Zuge an, dass seine Firma VAF gemeinsam mit dem Aalener Unternehmen Mapal in Mosambik den Bau eines eigenen Ausbildungszentrum im Bereich Maschinenbau plane. Niklas Buchstab und Dominik Lunz, beide ehemalige Schüler der SRS und jetzt Auszubildende, überreichten anschließend symbolisch den Scheck über 500 Euro an das Ehepaar Stark.

Bürgermeister Nikolaus Ebert dankte der Familie Stark für ihr großes Engagement in Mosambik und würdigte darüber hinaus die Sechta-Ries-Schule mit ihrem „ausgezeichneten und engagierten Kollegium“, das letztlich für den Geist der Schule verantwortlich sei