Sechta-Ries-Schule bekennt mit ihrem Willkommens-T-Shirt Farbe

Die Sechta-Ries-Schule heißt ukrainische Schülerinnen und Schüler willkommen. Seit dem 25. März werden 14 Schülerinnen und Schüler in drei Patenklassen und einem separaten Deutschkurs unterrichtet. Nun setzt auch die Schülervertretung ein symbolisches Zeichen des Willkommens:

Das Schullogo leuchtet gelb auf dem blauen Baumwollstoff. „Es ist zwar nur ein T-Shirt, aber es ist unser Schul-T-Shirt und es soll zeigen, dass die ukrainischen Schülerinnen und Schüler bei uns herzlich willkommen sind“, so Lennart Schenk, Schülersprecher der Sechta-Ries-Schule, zur Willkommensvariante des beliebten Schul-T-Shirts.

„Ab sofort können alle solch ein Willkommens-T-Shirt kaufen“ erklärt Ida Breitschopf, ebenfalls Schülersprecherin. „Wir verstehen es als ein stilles Zeichen der Solidarität und als klares Statement gegen Krieg“, ergänzt Stefanie Trautwein, Vertrauenslehrerin an der Sechta-Ries-Schule.

Mit der Bopfinger Bank wurde zudem ein Sponsor gefunden, der den regulären Verkaufspreis nochmals als Spende obendrauf legt. Für jedes verkaufte Schul-T-Shirt gehen so zehn Euro an die Ukraine-Hilfe der Kirchen. Die Schule selbst übernimmt die Herstellungskosten und gibt so ebenfalls den Verkaufserlös komplett als Spende weiter.