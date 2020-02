Die Unterschneidheimer Sechta-Ries-Schule hat beim bundesweiten Wettbewerb „Mathe im Advent“ den Preis als beste Schule der Sekundarstufe 1 erhalten. Bei dem Wettbewerb galt es, täglich neue Mathematikaufgaben zu lösen, die in einem Online-Adventskalender präsentiert wurden.

Riesig stolz war die Unterschneidheimer Sechta-Ries-Schule, als Anfang Januar eine Nachricht aus Berlin eintraf. Der Inhalt: Die Sechta-Ries-Schule hatte im Wettbewerb „Mathe im Advent“ den ersten Platz bei den Schulen der Sekundarstufe 1 belegt. Damit war sie eine von acht Schulen, die je nach Schulform mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurden.

Anfang der Woche lud dann Rektor Stefan Vollmer die 94 Schülerinnen und Schüler ins Foyer der Turnhalle ein, die am Wettbewerb teilgenommen hatten. Sie hatten insgesamt 1758 Lösungen für die Wettbewerbsaufgaben eingesandt, von denen 1469 richtig waren.

Vollmer dankte aus diesem Anlass nicht nur den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7, sondern auch ihren Eltern, die ihre Kinder unterstützten und, wie Rektor Vollmer es ausdrückte, dabei sicher auch etwas lernen durften. Sein besonderer Dank galt seiner Kollegin Andrea Kautz, die seit drei Jahren als Organisatorin der Schule bei diesem Wettbewerb fungiert. Vollmer dankte auch der Bopfinger Bank Sechta-Ries, die als Bildungspartner die Anmeldegebühren übernahm und die Schüler mit Sachpreisen belohnte.

Als beste Schule ihrer Kategorie war die SRS auch zur großen Preisverleihung der Hauptpreise eingeladen, die am 24. Januar im Audimax der Technischen Universität Berlin stattfand. Aber, so die Schule, man hätte mindestens zwei Busse für die Fahrt nach Berlin benötigt. Und die etwa fünf Minuten dauernde Siegerehrung hätte in keinem Verhältnis jeweils rund sechs- bis siebenstündigen An- und Rückreise gestanden.

Kiesewetter überreicht Gewinnerpokal

Dafür sagte der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) zu, der Schule den Gewinnerpokal zu überreichen. Er lobte vor allem die Teamleistung und die Fähigkeit der Kinder, gemeinsam Lösungen zu finden, und übergab ihnen die Trophäe. Entscheidend sei, den Schülern die Angst vor Mathe zu nehmen und zu zeigen, dass Mathe Spaß machen könne. Rektor Stefan Vollmer überreichte auch Goldurkunden an Fabian Giesert (Klasse R5a) sowie Marie-Sophie Eiberger, Lena-Sophie Neufischer, Paul Friedrich Rögele und Leoni Sandmeyer der Klasse R5b, die beim Wettbewerb erfolgreich abschnitten.

Auch Wolfgang Probst, Vorstand der Bopfinger Bank Sechta-Ries, beglückwünschte die 94 Kinder zu ihrem Erfolg. Jedes von ihnen erhielt einen Kopfhörer zur Belohnung. Stefanie Bengelmann vom Regionalmarkt Bengelmann, der auch Bildungspartner der SRS ist, überreichte als Ersatz für die Reise nach Berlin hundert süße frische „Berliner“.