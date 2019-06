Der Gemeinderat Unterscheidheim hat sich in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl unter anderem mit der kostspieligen Sanierung der Sechta-Ries-Schule beschäftigt.

Wie in der Sitzung informiert wurde, gehen die Arbeiten an der Schule zügig und plangemäß voran. Der Bauabschnitt II umfasst unter anderem den Einbau eines Aufzugs, einer Behindertentoilette sowie den Umbau beziehungsweise die Erweiterung des Lehrerzimmers und der Büros. In der Sitzung am Dienstag wurden weitere Elektroarbeiten an die Firma ROM in Aalen vergeben, die die Arbeiten zu einem Preis von 241 831 Euro ausführen wird.

Des wweiteren muss an der Sechta-Ries-Schule ein bestehendes Lüftungsgerät versetzt werden. In der Kostenberechnung waren hierfür ursprünglich nur 30 000 Euro veranschlagt. Tatsächlich werden dafür nun rund 60 000 Euro fällig. Die Arbeiten wird die Firma ESW Luft- und Klimatechnik aus Ellwangen übernehmen; sie war bei der Ausschreibung einziger Bieter.

Kindergartenbeiträge werden erhöht

Der Rat befasste sich danach mit der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2019/2020. Beide fordern, dass bei Kitas 20 Prozent der voraussichtlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge gedeckt werden müssen und empfahlen zugleich eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge um drei Prozent. Dieser Empfehlung kam der Unterschneidheimer Gemeinderat nach. Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte in der Sitzung noch, dass der Kostendeckungsgrad bei den Kitas in der Gemeinde Unterschneidheim im Jahr 2017 bei 14,1 Prozent gelegen habe; die Abrechnung 2018 liege derzeit noch nicht vor.

Breitbandausbau schreitet voran

Bürgermeister Ebert erläuterte danach auch noch den Ausbau des Breitbandprojektes in Unterschneidheim und den Teilorten.

Wie Ebert informierte, habe die Gemeinde vom Land einen weiteren Zuschuss über 169 516 Euro erhalten. Damit solle sowohl im Kernort in Unterschneidheim im Bereich der Espangasse, der Nordhäuser Straße bis Elektro Wagner und der Sechtengasse – parallel dazu setzt die EnBW in diesem Bereich die Infrastrukturmaßnahme fort – als auch in den Ortsteilen Zöbingen, Nordhausen und Walxheim der Breitbandausbau fortgesetzt werden.

Glückwünsche gab es in der Sitzung auch: Und zwar für die erste Mannschaft des Sportclubs Unterschneidheim, die die Meisterschaft in der Kreisklasse B IV errungen hat und nun in die Kreisliga A II des Fußballbezirks Kocher/Rems aufsteigt. Wie Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte, nehme die Gemeinde großen Anteil am Erfolg des Sportclubs. Die künstlerische Präsentation eines „Super Schnoida-Fußballers“ auf dem Kreisel beim Festplatz bezeichnete Ebert als gelungen.