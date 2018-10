In der Nacht auf Dienstag ist ein Feuer in einer Scheune in der Ellrichsbronner Straße ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 1.25 Uhr verständigt. Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung brannte die Scheune mit angebautem Stallgebäude nahezu gänzlich nieder. Tiere oder Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.