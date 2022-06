SC Unterschneidheim ernennt Iris Nagler zum Ehrenmitglied

Der SC Unterschneidheim hat bei seiner Hauptversammlung die langjährige Übungsleiterin Iris Nagler zum neuen Ehrenmitglied des SCU ernannt. Wie die Vorsitzende Daniela Baumann, die gemeinsam mit Johannes Hald und Fabian Joas das Vorstandsteam bildet, in ihrer Laudatio ausführte, ist Iris Nagler seit 1992 als Übungsleiterin für den Verein tätig.

Begonnen hat sie dabei im Kinderturnen. Seit 2010 bringt sie ihre Qualifikationen und ihr Wissen als lizenzierte Übungsleiterin im Erwachsenen- und Gesundheitssport ein. Nicht selbstverständlich war auch ihr Engagement während der Pandemie, als sie dreimal in der Woche online Sportstunden abgehalten hat. Verbunden mit der Hoffnung, dass Iris Nagler dem Verein noch lange erhalten bleibt, wurde sie als Dank für ihr großartiges, langjähriges, nicht selbstverständliches Engagement unter stehenden Ovationen und lang anhaltendem Beifall zum Ehrenmitglied ernannt.

Trotz der Corona-Pandemie blieb die Mitgliederzahl des Sportclubs ziemlich konstant bei rund 1000 Mitgliedern, wie der Vorsitzende Johannes Hald zu Beginn seines Berichts über das Jahr 2021 darlegte. Leider mussten 2021 viele Veranstaltungen abgesagt werden. Die freie Zeit wurde dazu genutzt, den Innenausbau des Vereinsheims abzuschließen und mit der Sanierung des Außenbereichs und der Außenanlage zu beginnen. Im Frühjahr soll die Renovierung mit dem Anbringen des Außenputzes und der Gestaltung des Außenbereichs abgeschlossen werden. Johannes Hald bedankte sich bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung. Er wünschte sich, dass das Vereinsheim seinen Beitrag zum geselligen Vereinsleben beiträgt.

Da pandemiebedingt die Unterschneidheimer Festtage nicht stattfinden konnten, fanden im Juli 2021 in Kooperation mit dem Musikverein und dem Liederkranz die „Festtage light“ statt. Das durchweg positive Feedback von allen Besuchern und auch Helfern zeigte, dass der Wunsch nach Normalität und Gemeinschaft groß ist. Hald bedankte sich in diesem Zusammenhang für die gute Zusammenarbeit mit Musikverein und Liederkranz.

Auch wenn bei beiden Vereinen der Wunsch besteht, so lange wie möglich eigenständig zu bleiben, wurde mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwischen dem FSV Zöbingen und dem SC Unterschneidheim die vertragliche Grundlage für eine Zusammenarbeit in die Wege geleitet.

Erfreulich ist aus Sicht des Vereins, dass die zur Förderung der Freude an der Bewegung in Kooperation mit der Franz-Bühler-Grundschule unter der Federführung von Rainer Wurstner neu geschaffene Kindersportgruppe großen Zulauf erfährt. Zum Schluss seines Berichts wünschte sich der erste Vorsitzende, dass sich mehr Personen dazu bereit erklären, als Übungsleiter oder Betreuer tätig zu werden, da hier leider immer in Mangel besteht.

In seinem Kassenbericht gab Kassierer Florian Senz, dem die Kassenprüfer Maria Wagner und Nikolaus Bühler eine einwandfreie und ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten, einen Überblick über die aktuelle Finanzlage des Vereins.

Es folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Eduard Schmidt informierte aus der Volleyballabteilung. Nachdem es keine aktive Herrenmannschaft mehr gibt, sei es umso erfreulicher, dass im Jugendbereich in den letzten beiden Jahren ein enormer Zulauf stattgefunden habe.

Alexandra Feile berichtete aus der größten Abteilung – der Turnabteilung - von den verschiedenen Aktivitäten und Angeboten für alle Altersklassen, die sich allesamt sehr großer Beliebtheit erfreuen. Den Bericht der erfolgreichen Tischtennisabteilung verlas Timo Braun. Er konnte über den Aufstieg der zweiten Damenmannschaft in die Bezirksliga und zwei Aufstiege der aktiven Herrenmannschaften berichten. Sehr erfolgreich ist auch die erste Mädchenmannschaft, die in der Bezirksliga Mädchen U18 Meister geworden und somit aufstiegsberechtigt in die überregionale Mädchenklasse ist. Zudem haben sie beim Qualifikationsturnier für die Württembergischen Meisterschaften einen hervorragender zweitem Platz belegt und sind somit die zweitbeste Mädchenmannschaft in den Bezirken Donau, Allgäu-Bodensee, Ulm und Donau.

Über die Fußballjugend berichtete Simon Joas, bevor abschließend Fabian Dausch in Vertretung für den Abteilungsleiter Stefan Göggerle, einen Überblick über die Abteilung Fußball gab.

Alle Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen sprachen ausdrücklich den zahlreichen Übungsleitern, Trainern und Helfern sowie Sponsoren ihren Dank aus.

Ortsvorsteher Stefan Hönle, der die einstimmig erfolgte Entlastung vornahm, überbrachte das Grußwort der Gemeindeverwaltung und bedankte sich für die wichtige Arbeit des Sportvereins in der Gemeinde. Er wünschte dem SC Unterschneidheim viel Erfolg bei der Ausrichtung der Unterschneidheimer Festtage im Juli.

Nachfolgerin von Eduard Schmidt, der künftig als Jugendleiter Volleyball agiert, wurde Sandra Joas als neue Abteilungsleiterin Volleyball. Vorerst unbesetzt bleibt das Amt der Abteilungsleitung Turnen.

Der SC Unterschneidheim bedankte sich bei der scheidenden Abteilungsleiterin Turnen Alexandra Feile für ihre jahrelange Tätigkeit als Jugendleiterin und Abteilungsleiterin Turnen mit einem Präsent. Alexandra hat dieses Amt mit großem Engagement und viel Herzblut ausgefüllt.

Ehrungen beim SC Unterschneidheim:

20 Jahre: Daniela Baumann, Hedwig Deeg, Marvin, Drost, Menka Dorst, Susanne Drost, Wolfgang Drost, Melanie Gärtner, Nicole Graf, Sandra Hönle, Tina Hönle, Leon-Marcel Kaiser, Maximilian Kuhnhaus, Jana Leberle, Lea Leberle, Gabriele Rauch, Daniel Rein, Manuel Rein, Klaus Rein, Melanie Rein, Susanne Rein.

30 Jahre: Andreas Bengelmann, Tobias Deeg, Florian Egetemeyr, Manuel Holzinger, Roland Holzinger, Ingrid Irion-Regele, Martin Nagler, Rita Neuhäusler, Marco Regele, Josef Reich, Josefine Reich, Stefan Sandmaier, Bernd Schmid, Marianne Zeller.

40 Jahre: Werner Deeg, Hermann Geiß, Dora Gregorius, Dietmar Grüner, Martin Hönle, Paul Hönle, Marco Kienle, Thomas Köninger, Monika Rausch, Alfred Rieger, Franziska Schromm, Christian Weißenburger, Karl Wolf.

50 Jahre: Eugen Eiberger, Anton Liebhaber, Günter Schenk, Franz Thum.

60 Jahre: Lorenz Uhl.

70 Jahre: Titus Nagler.