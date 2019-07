In der letzten Sitzung des alten und ersten des neuen Zöbinger Ortschaftsrates im Gasthaus „Grüner Baum“ gab es einen enormen Umbruch. Nach 20 Jahren löste Roland Gloning den bisherigen Ortsvorsteher Bernhard Schmidt ab. Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie Sabine Beck als erste Stellvertreterin und Gerhard Kohnle als zweiter Stellvertreter.

Schmidt zeigte in seinem Rückblick auf, was alles in Zöbingen in den vergangenen fünf Jahren geschah. Im Mittelpunkt stand natürlich der enorme Umbau der Gemeindehalle samt Landjugendraum und die Erweiterung des kommunalen Kindergartens. Der Aufbau der Windkraftanlagen im Nonnenholz hat den Rat jahrelang begleitet, wie auch die Erweiterung des Gewerbegebietes Sparrenloh mit der Ansiedlung neuer Firmen und die Neugestaltung des Bereichs Ecke Hauptstraße/Balderner Straße. Der Ausbau der Gas-, Strom- und Breitbandversorgung und die Neuausstattung des Spielplatzes in der Tulpenstraße verbesserten die Infrastruktur.

Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte, dass in den nächsten Jahren noch viel Arbeit auf die Räte zukommen werde. Ortsvorsteher Schmidt sei seit 1984 im Ortschaftsrat gewesen, habe als Chef das Flurneuordnungsverfahren geleitet und war auch wesentlich an der inzwischen eingestellten Planung der Ortsumfahrung Zöbingen beteiligt. Ebert dankte Regina Schmidt, dass sie ihren Mann über 35 Jahre im Amt unterstützt hat, und verabschiedete danach neben Schmidt zwei weitere verdiente Ortschaftsräte. Berthold Gloning war von 1999 bis 2009 sowohl im Gemeinde- als auch Ortschaftsrat und von 1999 bis 2014 stellvertretender Ortsvorsteher. Stefan Schierle schied nach einer Amtsperiode aus.

Danach übergab Ebert die Ehrenurkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg anVitus Thorwart für 25 Jahre sowie Berthold Gloning und Hans-Peter Kurz für jeweils 20 Jahre kommunales Engagement und verpflichtete die acht Ende Mai gewählten Ortschaftsräte.

Der neu gewählte Ortsvorsteher Roland Gloning, der in der vergangenen Amtsperiode stellvertretender Ortsvorsteher war, dankte seinem Vorgänger für dessen „saumäßig gute“ Leistung über zwei Jahrzehnte hinweg. Bernhard Schmidt dankte für und meinte abschließend, dass ihm die Arbeit der vergangenen 35 Jahre viel Spaß gemacht habe.