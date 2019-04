Die Unterschneidheimer Malteser haben bei ihrer Jahresabschlussfeier das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mehrere Helferinnen und Helfer konnten in diesem Rahmen für ihr besonderes Engagement geehrt werden.

Die Feier begannen die Malteser mit einem Gottesdienst, den der Unterschneidheimer Pfarrer Francesco Antonelli zelebriert hat. Eine Bannerabordnung der Malteser war hierbei beteiligt.

Der Ortsbeauftragte Roland Braun begrüßte im Anschluss die Mitglieder und Gäste im Gasthaus zum Kreuz. Nach einem gemeinsamen Essen folgten die Tätigkeitsberichte aus den einzelnen Fachbereichen. Der stellvertretende Ortsbeauftragte und Leiter der Notfallvorsorge, Johannes Joas, berichtete von zahlreichen Sanitätsdiensten und Einsätzen der Schnelleinsatzgruppe „Betreuung akut“ unter anderem bei einem Gefahrgutunfall bei der Firma Scholz in Essingen und bei dem verheerenden Großbrand in Tannhausen-Sederndorf. Der Einsatzanhänger und das gesamte Konzept habe sich bei den Einsätzen bewährt, sagte Joas.

Dominik Holzinger, Leiter Ausbildung, freute sich über leicht steigende Kurs- und Teilnehmerzahlen. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage sei mittlerweile die Zahl der angebotenen Kurse angehoben worden, berichtete Holzinger. Von einem erfolgreichen Jahr 2018 konnte danach auch die stellvertretende Ortsbeauftragte Inga Bühler, zugleich Leiterin Soziales Ehrenamt und Ortsjugendreferentin, berichten.

Die örtliche Malteser Jugend war bei diversen Veranstaltungen auf Orts- und Diözesanebene stark vertreten und sehr aktiv. Neben der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter unterstützten die Kinder und Jugendlichen auch wieder die Blutspendeaktion des Erwachsenenverbandes.

Der Bezirksbeauftragte der Malteser, Michael von Thannhausen, dankte auch im Namen der Diözesangeschäftsführung der Ortsgliederung insbesondere für die herausragende Jugendarbeit und den erfolgreichen Einsatz in Tannhausen.

Ehrungen und Berufungen

Die Mitglieder der Ortsleitung führten im Anschluss mit Malteser-Diözesangeschäftsführer Klaus Weber die Ehrungen und Berufungen durch. Die Ehrennadel in Bronze für langjährige Mitgliedschaft wurde verliehen an Klaus-Dieter Hormeß und Karl-Heinz Raich. Carmen Kähl, Thomas Dassler, Rainer Wurstner, Daniela Altenburger, Frank Wille, Stefan Deeg, Christian Frick, Regina Vallaster, Petra Pfleiderer und Dominik Holzinger erhielten die Ehrennadel in Silber, Walter Uhl bekam für 45 Jahre passive Mitgliedschaft ein Weinpräsent.

Für ihr besonderes Engagement und ihre Verdienste um die Malteser wurde Lukas Bauer, Lucas Weker, Tamara Meier, Lisa Seidenfuss und dem Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Unterschneidheim, Anton Liebhaber, die Malteser Verdienstplakette in Bronze verliehen. Die Bopfinger Bank Sechta-Ries eG, vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Probst, wurde für ihre jahrelange Unterstützung mit der Dankplakette der Deutschen Assoziation des Malteser-Ritterordens geehrt.

Roland Braun wurde für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Malteser auch in verantwortlicher Position durch Weber und Harald Faber, Reginalleiter der Caritas, mit dem Ehrenzeichen der Caritas in Silber geehrt. Braun sei „Malteser durch und durch“ und erfülle den Auftrag der Caritas in besonderem Maße, erklärten Weber und Faber in ihrer Laudatio unisono.

Abschließend erfolgte die Berufung von Inga Bühler zur Gruppenführerin.