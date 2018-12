Der Basar der Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul in Unterschneidheim ist auch in diesem Jahr wieder ein großer Publikumsmagnet gewesen. Die Auswahl an angebotenen Grabgestecken, Adventskränzen, Holzarbeiten oder auch den vom Strickkreis in monatelanger Arbeit gefertigten Socken war wieder schlicht überwältigend. Sogar eine komplette Weihnachtskrippe wurde bei dem Basar am ersten Adventssonntag angeboten.

Ein kleines Rahmenprogramm gab es auch. Die Kinder des Unterschneidheimer Kindergartens Sankt Maria führten das Mini-Musical „Der Fuchs und der Schlüssel“ auf.

Der Verkaufserlös des Basars kommt der Kirchengemeinde Unterschneidheim zugute, die das Geld für bauliche Sanierungsmaßnahmen dringend benötigt.