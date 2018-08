Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd besucht Unterschneidheim

Ein tolles Ferienprogramm haben Kinder in Unterschneidheim erlebt. Die Ortsgruppe der Malteser hatte die Rettungshundestaffel der Malteser mit ihrem Leiter Michael Berger aus Schwäbisch eingeladen. Nach der Begrüßung durch Inga Bühler, die die Gesamtorganisation übernommnen hatte, ging es hinaus ins Grüne, um die Arbeit der Hunde kennenzulernen.

Dass die Hunde alle sehr lieb sind, erfuhren die Kinder bereits nach einer kurzen Einleitung durch den Leiter der Rettungshundestaffel aus Schwäbisch Gmünd, Michael Berger. „Wenn ihr einen Hund streicheln wollt, dann fragt bitte zuerst den Hundeführer, ob das der Hund auch mag. Sagt dieser Ja, ist es überhaupt kein Problem und ihr werdet merken, wie lieb und zutraulich unsere Hunde sind.“

Elf Hundeführer samt Hund waren aus Schwäbisch Gmünd angereist. Die Hundeführer bilden ihre Hunde alle selber aus, dann geht’s auf eine Prüfung. Wird diese vom Hund und dem Hundeführer bestanden, ist es ein Rettungshund.

„Aber was macht eigentlich ein Rettungshund?“, fragte Berger die 29 Jungen und Mädchen, die am Unterschneidheimer Ferienprogramm teilnahmen. Die Finger schnellten sofort in die Höhe: „Er findet zum Beispiel Menschen in einem Erdbebengebiet unter den Trümmern. Er findet Vermisste oder Menschen, die sich im Wald verirrt haben“, lautete die Antwort der Kinder.

Wie so etwas ganz genau funktioniert, sahen dann die Teilnehmer danach an einem praktischen Beispiel. Ein Kind wurde im Wald hinter einem Baum versteckt. Im sogenannten Rückverweiserverfahren wurde einige hundert Meter entfernt ein Rettungshund von der Leine gelassen. Nach kurzer Zeit fand er das Kind, kehrte zu seinem Hundeführer zurück und meldete den Fund. Natürlich gab's dafür ein Leckerli.

Auf die Frage vom Chef der Rettungshundestaffel, Michael Berger, wer sich denn einmal verstecken möchte, gingen sodann über 20 Finger in die Höhe. Alle wollten von einem Rettungshund gefunden werden.

Was den Kindern spielerisch vorgeführt wurde, kann im Ernstfall tatsächlich Menschenleben retten. So hat die Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes in Schwäbisch Gmünd pro Jahr zwischen 20 und 25 Einsätze; zumeist verlaufen sie erfolgreich.

Die Ortsgruppe der Malteser in Unterschneidheim war mit neun Helfern am Ferienprogramm beteiligt und beim abschließenden Grillen im Sozialzentrum der Malteser wurde noch mit leuchtenden Augen der Kinder über das Erlebte berichtet.