Regionalmärkte Bengelmann unterstützen die Tafelläden

Die Regionalmärkte Bengelmann in Lauchheim und Unterschneidheim haben die Tafeln in Ellwangen und Aalen mit Warenspenden unterstützt. Zu diesem Zweck hatten die Kunden der beiden Regionalmärkte über einen Zeitraum von zwei Wochen mit Lebensmitteln oder Drogerieartikeln gefüllte Tüten im Wert von fünf Euro kaufen können. Diese Tüten wurden danach bei den jeweiligen Sammelstellen im Markt abgeben. Die Differenz zum Warenwert wurde von den Regionalmärkten übernommen. Auf diese Weise kamen über 77 Tüten für Lebensmittel und 68 Tüten für Drogerieartikel zusammen, mit denen hilfsbedürftige Menschen unterstützt werden können. Am Montag und Dienstag wurden nun die gesammelten Tüten an die Mitarbeiter der Ellwanger und Aalener Tafeln im Regionalmarkt Bengelmann in Unterschneidheim und Lauchheim übergeben. Unser Bild zeigt die Übergabe im Unterschneidheim.