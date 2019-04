Tolle Naturschutzaktion in Nordhausen: Hier haben sich nun sechs Männer und zwei Jungs um den Rückschnitt von 20 Wildbirnen verdient gemacht. Mit der Maßnahme soll der Fortbestand der Bäume gesichert werden.

Die Anregung zu der Aktion im Bereich des Nordhausener Weihers beziehungsweise des Achtbachs war in der letzten Sitzung des Nordhausener Ortschaftsrates gekommen. Ortsvorsteher Josef Uhl, sein Stellvertreter Rainer Hackspacher sowie die Ortschaftsräte Christoph Uhl und Josef Winter und Gemeinderat Ansgar Uhl ließen sich nicht lange bitten und schritten jetzt zur Tat. Unterstützt wurden sie dabei noch vom fünfjährigen Hannes und dessen siebenjährigen Bruder Julian Hackspacher. In Gemeinschaftsarbeit wurden 20 Wildbirnen gestutzt.

Ortsvorsteher Josef Uhl hatte sich zuvor bei Fachleuten erkundigt, wie die Bäume behandelt werden müssen. Und so erfolgte der Schnitt als sogenannte Aufastung, was bedeutet, dass Äste von unten herauf entfernt werden, damit der Baum später in die Höhe, aber nicht in die Breite wächst. Der Umwelt zuliebe wurde bei der Aktion auf den Einsatz von Motorsägen verzichtet. Anstrengende Handarbeit war angesagt. Ein eingesetzter Bulldog diente an dem Tag lediglich dem Abtransport der abgeschnittenen Äste. Ortschaftsrat Berthold Götz stieß am Schluss auch noch hinzu und half mit.

Mit dieser für den Weiterbestand der Wildbirnen sinnvollen Aktion wollten die Räte auch die Gemeindearbeiter bei ihrer Arbeit entlasten. Josef Uhl dankte seinen Mitstreitern am Ende für die gelungene Auflastung der Wildbirnen.