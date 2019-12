Walxheim bekommt ein Buswartehäuschen. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informiert.

Ortsvorsteher Arno Kleinhans zeigte sich erfreut, dass in der Dorfmitte in der Schumannstraße bei der Bushaltestelle an der Einmündung der Alte Brühlstraße im nächsten Jahr eine neue Buswartehalle errichtet werden soll. Die Gemeinde war dem Anlieger Georg Lehr dankbar, dass er die Erlaubnis erteilte, unmittelbar am Zaun zwischen Briefkasten und Bushalteschild das Fundament der neuen Buswartehalle einbauen zu können. Auf der schräg gegenüberliegenden Seite bei der ehemaligen Bank wird es bezüglich einer zweiten Buswartehalle noch Gespräche mit dem Anlieger geben.

Bürgermeister Nikolaus Ebert teilte in der Sitzung noch mit, dass östlich der Alten Brühlstraße das Neubaugebiet weiter erschlossen wird, denn drei zukünftige Bauherren würden Interesse für einen Bauplatz in Walxheim zeigen. Der Schultes wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung im Herbst beschlossen habe, die Grundstückspreise um fünf bis zehn Euro pro Quadratmeter bei Nachfragen nach dieser Sitzung anzuheben. Für alle vor dieser Sitzung geschlossenen Kaufverträge sollen noch die alten Grundstückspreise gelten.

In seinem Rückblick hob Ortsvorsteher Arno Kleinhans die Einweihung des Dorfhauses am 12. April 2019 und den Tag der offenen Tür zwei Tage später hervor. Beide Veranstaltungen seien hervorragend vorbereitet gewesen.

Die Kommunalwahl am 26. Mai habe vier neue und junge Mitglieder im Ortschaftsrat gebracht und am 13. September gab es mit Arno Kleinhans einen neuen Ortsvorsteher und mit Christine Pflanz sowie Thomas Allmis zwei Stellvertreter.

Arno Kleinhans dankte abschließend sowohl dem Bürgermeister Nikolaus Ebert als auch der Verwaltung sowie seinem Gremium für die gute Zusammenarbeit. Der Walxheimer Gemeinderat und langjährige Ortsvorsteher Wolfgang Schäfer wünschte dem neuen Gremium alles Gute. Bürgermeister Nikolaus Ebert schloss sich den Wünschen und Dankesworten an.