Positive Bilanz trotz Pandemiejahr

Die Mitglieder des Liederkranzes Unterschneidheim haben kürzlich ihre Hauptversammlung in der Turnhalle abgehalten.

Thomas Weik vom Vorstandsteam ging in seinem Tätigkeitsbericht auf das von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägten Vereinsjahr ein. Schon kurz nach der letzten Generalversammlung im März 2020 waren Chorproben, Auftritte und Zusammentreffen untersagt worden. Der Lockdown habe einen „harten Einschnitt“ bedeutet, sagte Weik. Trotzdem könne der Liederkranz auch auf einige positive Ereignisse im vergangenen Jahr zurückblicken. So gabe zum Beispiel ein Benefizkonzert des Vereins in der vollbesetzten Pfarrkirche im Januar 2020 noch stattfinden können. Alle Chorgattungen des Liederkranzes hätten sich bei dieser Veranstaltung „hervorragend präsentiert“. Zudem konnten 3600 Euro erlöst werden, die an Kirchengemeinde Unterschneidheim und die Ellwanger Krankenwoche als Spenden weitergegeben wurden, freute sich der Vorsitzende

Ein besonderer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte sei die Verleihung der Zelterplakette gewesen. Diese Auszeichnung wird an Chöre verliehen, die seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken. Die Plakette wurde dem Liederkranz in einer Feierstunde im Landratsamt Aalen vom Landrat Klaus Pavel im Auftrag des Bundespräsidenten verliehen.

Ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr war der Umzug des Liederkranzes in die neuen Vereinsräume bei der Turnhalle. Durch die Mithilfe vieler freiwilliger Helfer konnte das alte Schulhaus vollständig ausgeräumt und die neuen Vereinsräume bezogen werden. Dafür bedankte sich Thomas Weik bei allen Helfern.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Zahl der Mitglieder ist bis Ende 2020 um 11 gesunken. Dem Verein gehörten zu diesem Zeitpunkt 166 aktive und 225 passive Mitglieder an.

Trotz der fehlenden Einnahmen und der hohen Ausgaben für die Einrichtung der neuen Vereinsräume konnte die Kassiererin Diana Taglieber ansschließend von einer soliden Kassenlage des Vereins berichten. Die Kassenprüfer Michael Rinn und Florian Senz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Anschließend berichteten Dorothee Michel und Barbara Stimpfle über die stark eingeschränkten Aktivitäten in den einzelnen Chören.

Bürgermeister Johannes Joas nahm danach die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Im Anschluss erklärte Thomas Weik detailliert die neu ausgearbeitete Vereinssatzung sowie die Geschäfts-, Finanz- und Ehrungsordnung des Liederkranzes. Die Satzung wurde demnach vollständig überarbeitet, weil Datenschutzbestimmungen, Gleichstellungsklausel und Ehrenamtspauschale mit aufgenommen werden mussten. Außerdem wurde die Satzung auf einen aktuell üblichen Stand gebracht; unter anderem wurde auch die Zahl der zu wählenden Ehrenämter angepasst.

Die vorgestellte neue Satzung wurde bei einer anschließenden offenen Abstimmung einstimmig, ohne Gegenstimmen von der Versammlung angenommen.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Thomas Weik, Angelika Forster und Werner Hagmann in das Vorstandsteam gewählt. Im Beirat sind künftig Kunigunde Grimm, Maria Michel, Gisela Benninger, Manfred Lechner, Manfred Uhl, Hubert Forster, Ulrike Mangold, Luzia Bock und Anna-Maria Rauwolf. Der Chorsprecher von Da capo al fine Matthias Stölzle und die Kassenprüfer Florian Senz und Michael Rinn wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde die stellvertretende Schriftführerin Dorothee Sekler und die stellvertretende Kassiererin Elke Ziegelbauer.

Anhand eines Organigramms erklärte Thomas Weik, wie sich die Vorstandschaft des Liederkranzes jetzt zusammensetzt.

Folgende Personen wurden aus ihren Ehrenämtern entlassen: Florian Uhl (Beiratsmitglied seit 2015 und vorher langjähriges Vereinsvorsitzender), Josef Joas (Festbeirat seit 2013), Hedwig Joas (Beiratsmitglied seit 2001 und seit 2008 zusätzlich Protokollführerin), Michael Janku (Beiratsmitglied seit 2015), Josef Meier (seit 2015 Beirat fördernde Mitglieder), Gertrud Joas und Stefan Hönle (beide sechs Jahre im Vorstandsteam). Thomas Weik bedankte sich bei allen mit einem Geschenk für die geleistete Arbeit.

Zum Abschluss der Generalversammlung sang der Junge Chor da capo al fine noch den Chorsatz „Rock mi heut Nacht“.