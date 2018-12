Planung für neues Baugebiet liegt voll im Soll

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Unterschneidheim haben Ortsvorsteher Stefan Hönle und Bürgermeister Nikolaus Ebert gemeinsam auf das Jahr 2018 geblickt und ein zufriedenes Resümee gezogen. Der Bauboom im Ort halte unvermindert an, beim Neubaugebiet Maurerin III, das gerade erschlossen wird, seien bereits alle Bauplätze vergeben. Auch im Sanierungsgebiet „Neue Mitte“ gehe es zügig voran, erste Maßnahmen würden hier bereits laufen. Positiv entwickelten sich auch die Pläne für das große Neubaugebiet Unterschneidheim Ost mit dem Anschluss per Kreisel an die Nordhäuser Straße .

Keinerlei Bedenken gab es für vier Bauvorhaben. Einstimmig angenommen wurde auch die vom Ortsvorsteher Stefan Hönle vorgestellte Abrechnung des Ortschaftskontos, der danach in seinem Rückblick sowohl auf die gute wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landes als auch der Gemeinde Unterschneidheim einging. Er wies auf umgesetzte Vorhaben hin: in der Sechta-Ries-Schule sei ein neues Blockheizkraftwerk eingebaut worden, der Löschwasserbehälter in der Nordhäuser Straße wurde errichtet, der Festplatz mit Pflastersteinen befestigt und im Gewerbegebiet Millen arbeitet man derzeit am Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens. Erfreulich sei auch die Entwicklung im innerörtlichen Neubaugebiet Abeleshof, wo in Kürze ein neues Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen bezogen werden kann. Ein baugleiches Mehrfamilienhaus werde zurzeit in unmittelbarer Nachbarschaft des Sozialzentrums von der Bopfinger Bank Sechta-Ries erstellt.

Hönle gab abschließend noch einen kurzen Ausblick auf die Kommunalwahl im Mai 2019 und dankte sowohl dem Rat als auch der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Auch Bürgermeister Nikolaus Ebert dankte für das gute Miteinander und betonte, dass die Einwohnerzahl Unterschneidheims zunehme und die Gemeinde heute ein ganz anderes Investitionsvolumen vorweise als noch Jahre zuvor. Sein Dank galt auch dem Land Baden-Württemberg für die zahlreichen Zuschüsse; das Programm „Neue Mitte“ biete eine Riesenchance für die Gemeinde.