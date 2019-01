Außergewöhnlich groß ist das Interesse der Mitglieder des Sportclubs Unterschneidheim (SCU) an der Generalversammlung des größten örtlichen Vereins gewesen. Denn der Verein feiert im laufenden Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung dieses Mehrspartenvereins samt vieler Berichte, Ehrungen und Wahlen versprach eine lange Sitzung. Johannes Hald, der den Verein zusammen mit Daniela Baumann und Fabian Joas seit zwei Jahren leitet, begrüßte die Gäste, unter ihnen neben den sechs Ehrenmitgliedern die drei Gründungsmitglieder Xaver Gentner, Konrad Kienle und Xaver Wolf. Letzterer ist zusammen mit Nikolaus Bühler und Manfred Zeller Ehrenvorsitzender und mit seinen 96 Jahren dem Verein immer noch sehr verbunden, der am 2. Mai 1949 in Oberschneidheim gegründet wurde. Johannes Hald freute sich, dass der Verein im Vorjahr neben 26 Austritten insgesamt 115 neue Mitglieder anwerben konnte und damit Ende 2018 erstmals mit 1009 Mitgliedern die 1000er-Marke überschritt. Er hofft, auf diesem Niveau zu bleiben, was bezüglich des Angebots von Räumen für die Sportausübung schon eine gewisse Kreativität voraussetze.

Hald freute sich, dass der Verein inzwischen dank der Vorarbeit von Eduard Schmidt und Patrick Stempfle, im Internet eine neue Homepage mit modernem Design anbieten kann. Der besondere Dank des Vorstandstrios galt allen Mitarbeitern, Übungsleitern und Übungsleiterinnen, die das Angebot des Vereins umsetzen. Ein Riesenerfolg sei die erste Kirchweih in der Turnhalle gewesen, erfreulich sei auch die Integration von Spielern mit Migrationshintergrund.

Enormes Interesse an den Garden

Tischtennis-Jugendleiterin Michaela Winter verlas nach acht Jahren in diesem Amt ihren letzten Bericht und freute sich, dass Abteilungsleiter Matthias Forner dieses Amt übernimmt. Die seit einem Jahr amtierende Abteilungsleiterin Turnen, Alexandra Feile, ging über die vielfältigen Angebote im Erwachsenen- und Jugendbereich ein. Insbesondere bei den mittlerweile vier Garden habe es 2018 ein enormes Interesse gegeben.

Fabian Dausch ging ausführlich auf den Jugendfußball von den Bambini bis zur A-Jugend ein und wies auf die gute Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft mit weiteren vier Vereinen hin. Gerhard Buchstab verwies auf das seit April 2017 bestehende Sportangebot für Kinder mit Handicap, bei dem elf Kinder von einem siebenköpfigen Team intensiv in einer an der Grundschule Unterschneidheim integrierten Außenklasse der Konrad-Biesalski-Schule betreut werden.

Zweiter Platz lässt hoffen

Florian Kuhnhaus verlas den Bericht des Fußballabteilungsleiters Richard Graf und konnte viel Positives erzählen. Der aktuelle zweite Platz in der Tabelle bereite Hoffnung. Eduard Schmidt, im Vorjahr zum Abteilungsleiter Volleyball gewählt, erzählte von dem großen Interesse an der Sportart, was sich an einer Vielzahl neuer Mitglieder zeige.

Ortsvorsteher Stefan Hönle überbrachte die Grüße der Gemeinde Unterschneidheim, gratulierte dem Verein zum Anstieg der Mitgliederzahl auf über 1000 und dankte für die vielfältige und hervorragende Jugendarbeit im Verein. Die Kirbe im November sei eine gute Idee gewesen. Er hoffe auch, dass sich die sportlichen Ziele im Fußball verwirklichen lassen.

Bei den Wahlen wurde das Trio Johannes Hald, Fabian Joas und Daniela Baumann für weitere zwei Jahre im Amt als Vorsitzende bestätigt. Michaela Hönle bleibt Schriftführerin und Fabian Dausch Jugendleiter Fußball. Katrin Klimanski wird Nachfolgerin von Alexandra Feile als Jugendleiterin Turnen. Steffen Joas dankte sowohl im Namen des Musikvereins als auch des Liederkranzes für die jahrelange gute Zusammenarbeit, insbesondere bei den Unterschneidheimer Festtagen.

Der Ehrenvorsitzende Manfred Zeller würdigte in seiner Laudatio die jahrzehntelange ehrenamtliche und Arbeit von Adolf Niedermaier, der 1976 in den Verein eintrat, aktiver Fußballer wurde, ab 2005 bis 2007 den Vorsitzenden Manfred Zeller in einer schwierigen Phase unterstützte und danach elf Jahre lang als Kassierer sein Meisterstück ablieferte. Mit einer stehenden Ovation wurde Adolf Niedermaier zum Ehrenmitglied ernannt. Eine stehende Ovation gab es auch für die drei Gründungsmitglieder Xaver Gentner, Konrad Kienle und den 96-jährigen Xaver Wolf, die für ihre 70-jährige Mitgliedschaft mit einer beeindruckenden Fotocollage der vergangenen 70 Jahre geehrt wurden.

Ehrungen für zahlreiche Mitglieder

70 Jahre Mitglied und damit Gründungsmitglieder sind Xaver Gentner, Konrad Kienle und Xaver Wolf. 60 Jahre dabei sind Alois Hechtl und Walter Kaufmann. Auf 50 Jahre bringen es Peter Brendle, Josef Deeg, Gebhard Egetemeyer, Peter Frick, Karl Hald, Elmar Kröhan, Paul Schimmele und Klaus Wille. 40 Jahre dabei sind Karl-Heinz Buchstab, Albert Bühler, Peter Egetemeyr, Hans Egetemeyr, Roland Geiger, Günther Gregorius, Alois Haas, Klaus Schenk, Bernd Wünsch und Klaus Zeller. 30 Jahre Mitglied sind Otto Baum, Helmut Dausch, Rita Deeg, Cornelia Gentner, Philipp Hausenstein, Lorenz Joas, Roland Lingel, Pascal Niedermaier, Ulrike Rieger, Alfons Seckler, Klaus Seckler und Frank Wille. Auf 20 Jahre können Nadine Bengelmann, Stefanie Bengelmann, Dietmar Braun, Luitgard Braun, Jonas Frick, Tobias Frick, Josef Göggerle junior, Bernd Haas, Julia Holzinger, Anneliese Schmid, Beate Schneider, Julian Schneider, Daniel Stark, Fabian Stark, Hermann Stark, Martina Stark, Anita Wagner und Michael Wagner zurückblicken.