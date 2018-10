Eine große Schar an Gratulanten hat Wolfgang Schäfer in seinem Heimatort Walxheim zu seinem 70. Geburtstag beglückwünscht.

Es wurde damit die Wertschätzung für einen Mann zum Ausdruck gebracht, der sich seit Jahrzehnten in vielen Vereinen sowie auf kommunaler Ebene als Ortsvorsteher und Gemeinderat engagiert.

Wolfgang Schäfer wurde am 23. Oktober 1948 in Ellwangen als zweitjüngstes Kind seiner Eltern geboren. Nach der Schule begann er 1963 eine Lehre als Landmaschinenmechaniker bei der damaligen BAG in Unterschneidheim, die er 1966 mit der Gesellenprüfung abschloss. Ab 1968 arbeitete er 35 Jahre lang bei den Schwäbischen Hüttenwerken in Wasseralfingen. Nach weiteren zehn Jahren bei der Firma GSA in Aalen Ende November 2013 beendete er seine berufliche Laufbahn. Stolz ist er darauf, dass er während seines Berufslebens nicht eine Minute arbeitslos war. Genauso stolz wie auf seine berufliche Laufbahn ist Schäfer auf seine Familie. Seine Frau Elfriede heiratete er 1975. Gemeinsam haben sie zwei Töchter und eine 2012 in China geborene Enkelin.

1982 war Schäfer Gründungsmitglied der Jagstquellschützen Walxheim. Seit 1986 ist er ununterbrochen Schatzmeister des Vereins. Seine Schützenkameraden waren auch die ersten Gratulanten.

Rund 40 Jahre lang war er auch im Ausschuss des Frühschoppenvereins Walxheim tätig. 2016 schied er aus, um das Amt des Walxheimer Seniorensprechers zu übernehmen. Außerdem ist er bei den Maibaumfreunden aktiv.

Auch auf kommunaler Ebene vertritt Wolfgang Schäfer seinen Heimatort. Seit 1999 ist er im Ortschaftsrat, seit 2004 im Gemeinderat. Seit 2009 amtiert Schäfer als Ortsvorsteher in Walxheim. Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 will er allerdings nicht mehr kandidieren. Sein Einsatz und Werben für das Walxheimer Dorfhaus bis hin zum Ministerium in Stuttgart sind mittlerweile Legende. Am 12. April kommenden Jahres geht für ihn mit der Einweihung des Walxheimer Dorfhauses ein Lebenstraum in Erfüllung.

Neben dem Kartenspielen ist Schäfers Hobby die Reparatur von alten Schleppern, die er in seiner Werkstatt auch schon mal total zerlegt, wenn es nötig ist. .