Ortschaftsrat Zöbingen wünscht einstimmig Tempo 30 für Lastwagen

Im Mittelpunkt der ersten Sitzung des Zöbinger Ortschaftsrates mit dem neuen Bürgermeister Johannes Joas hat die Verkehrsberuhigung auf der mitten durch den Ort führenden Landesstraße 1060 gestanden. Eindeutiger Wunsch des Ortschaftsrats und der drei anwesenden Anlieger der Landesstraße war ein Tempolimit für Lastkraftwagen auf 30 Kilometer pro Stunde.

Ortsvorsteher Roland Gloning hieß zunächst den neuen Bürgermeister Johannes Joas herzlich in Zöbingen willkommen. Darüber hinaus erhielten die drei Gäste Gelegenheit, ihre Einwände gegen das zu schnelle Fahren der Lastkraftwagen zwischen den beiden Radarkontrollgeräten zu äußern, die zu Jahresbeginn an den Ortseingängen aufgestellt worden waren.

Dass, so die drei Gäste, insbesondere aus Richtung Kerkingen zu schnell gefahren werde, lasse sich auch an den Bremsspuren von Personen- und und Lastwagen kurz vor der Radaranlage ersehen. Unmittelbar nach der Kurve mit den Ableitungen nach Unterschneidheim und Walxheim würden die Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit wieder aufnehmen, obwohl kurz dahinter in der Dorfmitte die Grundschule stehe.

Die Ortstafel aus Richtung Kerkingen sei zwar um sieben oder acht Meter versetzt worden und eine Querungshilfe sei beim „Grünen Baum“ eingebaut worden, aber sonst habe sich nicht viel am Verkehr geändert. Ortsvorsteher Roland Gloning meinte dazu, dass der Ort Zöbingen froh gewesen sei, dass die beiden Radargeräte überhaupt aufgestellt worden waren.

In der folgenden Aussprache waren sich die Ortschaftsräte einig, dass eine Beschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde für Lastkraftwagen auf der L1060 „schon gut“ wäre. Zudem wurde der Wunsch geäußert, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung für Lastkraftwagen nicht nur zeitlich begrenzt, sondern rund um die Uhr gelten solle. Auch eine Bürgerbeteiligung wurde ins Gespräch gebracht.

Bürgermeister Johannes Joas erinnerte daran, dass das im November 2020 vorgelegte Gutachten zwar eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L1060 von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde abgelehnt habe. Aber er wolle den Vorschlag des Ortschaftsrats, der beteiligt werden soll, dem Gemeinderat vortragen, denn: „Maßnahmen, die wir treffen, haben Auswirkungen“.

Entsprechend wurde dann auch der Beschlussvorschlag einstimmig genehmigt, die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat zu beauftragen, Tempo 30 für Lastkraftwagen in Zöbingen umzusetzen. Ein Ortschaftsrat meinte abschließend, dass damit ein zehnjähriger Kampf hoffentlich ein gutes Ende finde.

Allgemein begrüßt wurde im Anschluss, dass sich auch die Gemeinde Unterschneidheim bei der vom Landkreis initiierten Aktion „Gelbes Band“ beteiligt, bei der Obstbäume mit einem gelben Band gekennzeichnet werden, deren Früchte für den Selbstgebrauch für jedermann zugänglich seien. Sowohl Bürgermeister Johannes Joas als auch Ortsvorsteher Roland Gloning fanden diese Aktion gut.