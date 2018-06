Die Oldtimer-Freunde Unterschneidheim laden an diesem Wochenende zu ihrem siebten Oldtimer-Treffen an der Sport- und Festhalle in Unterschneidheim ein. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 30. Juni, mit der Anreise der Teilnehmer ab 16 Uhr. Am Abend steht ein gemütliches Beisammensein für Jung und Alt auf dem Programm.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Ab 11.30 Uhr wartet auf die Besucher ein Mittagstisch, später gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Fans alter Automobile gibt es ab 10 Uhr ein „Wettheizen der Glühköpfe“. Zu den Höhepunkten zählt um 13.30 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt durch Unterschneidheim.

Darüber hinaus sind bei diesem Treffen, das nur alle drei Jahre in Unterschneidheim ausgerichtet wird, noch viele weitere Attraktionen für die Besucher geplant. Auch eine Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Francesco Antonelli ist am Sonntag vorgesehen.