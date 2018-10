Oktoberfest-Stimmung in Unterschneidheim

Vergangenen Samstag ist in der Unterschneidheimer Turnhalle zum zweiten Mal eine „Oktober-Gaudi“ über die Bühne gegangen. Um diesem Motto gerecht zu werden, wurde die Turnhalle kurzerhand in ein Bierzelt verwandelt. Mit passender Deko, zünftigem Essen und Bier vom Fass war die Oktoberfest-Atmosphäre an dem Partyabend perfekt. Die Band „Brenztal Power!“ sorgte für ausgelassene Party-Stimmung. Das begeisterte Publikum feierte auf Bierbänken und -tischen nicht nur zu Party-Hits, sondern auch zu Rockklassikern bis tief in die Nacht hinein. Veranstalter war der Musikverein Unterschneidheim, dem es dank seiner zahlreichen Helfer/-innen gelang, einen unvergesslichen Party-Abend auf die Beine zu stellen, bei dem sowohl Jung als auch Alt voll auf ihre Kosten kamen. Foto: Steffen Joas