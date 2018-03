Die nächste öffentliche Unterschneidheimer Gemeinderatssitzung findet am Montag, 19. März um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Unterschneidheim statt. Auf der Tagesordnung: Kanalbauarbeiten in der Gemeinde, die schneidheim Verlegung von Kabelschutzrohren für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet „Geißespan" in Unterschneidheim, der Kirchenstraße in Zöbingen und der Heidhöfe (hier: Vergabe der Tiefbauarbeiten), die Neufassung einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung, der Aufbau eines Mobilfunkstandorts durch die Deutsche Telekom AG sowie die Ersatzbeschaffung einer Rasenpflegemaschine für den Bauhof.