Der Neubau eines Mastschweinestalls und ein Sachstandsbericht zum Sanierungsgebiet „Neue Mitte“ haben im Fokus der Sitzung des Unterschneidheimer Ortschaftsrates gestanden.

Der Mastschweinestall mit 400 Plätzen samt Futterlager, Lager- und Gerätehalle plus Güllebehälter soll im Außenbereich von Unterschneidheim Richtung Sechtenhausen, westlich der Landesstraße 2221, entstehen. Ortsvorsteher Stefan Hönle teilte mit, dass der Bau die Entwicklung der beiden nördlich davon gelegenen Gewerbegebiete Millen und Weidenfeldle in keiner Weise beeinträchtige. Das habe auch der Geschäftsbereich Landwirtschaft beim Landratsamt festgestellt. Da auch bei die weiteren Träger öffentlicher Belange keine Bedenken äußerten, empfahl Bürgermeister Nikolaus Ebert die Zustimmung zum Bauvorhaben. Der Beschlussvorschlag wurde vom Ortschaftsrat einstimmig angenommen und an den Gemeinderat weitergeleitet.

Sanierungspläne seien oft thematisiert worden

Bürgermeister Nikolaus Ebert erinnerte in seinem anschließenden Sachstandsbericht zum Thema Sanierungsgebiet „Neue Mitte“ daran, dass dies in den vergangenen drei Jahren regelmäßig Thema der Ortschafts- und Gemeinderatssitzungen in Unterschneidheim gewesen sei. Damit reagierte er auf Vorwürfe, dass es bei diesem Thema an Transparenz fehle. Ebert verwies auch auf die Bürgerversammlungen der Jahre 2016 und 2017. Der Bürgermeister ergänzte, dass die inzwischen erweiterten Pläne auf der Homepage der Gemeinde verfolgt werden können.

Ebert erklärte weiter, dass Fachleute in Kürze den Zustand der Dachstruktur der Alten Schule unter die Lupe nehmen werden. Abhängig vom Ergebnis werde entweder investiert, um Wertiges zu erhalten, oder der Gemeinderat müsse eine andere Lösung absegnen.

Zur Planung zum Neubau des Rathauses – die Kosten liegen bei rund vier Millionen Euro – soll ein anspruchsvoller Wettbewerb ausgeschrieben werden. Bereits 2020 sei der Abriss des Sitzungssaales, dessen Dach marode sei, an der Badstraße eingeplant. Der Ortschafts- und Gemeinderat soll dann in die Räume der Feuerwehr oder in das Sozialzentrum ausweichen.

Der Bürgermeister schwärmte davon, welche freie Sicht sich nach dem Abriss des Saales von der Ortsmitte auf das Schlössle bieten würde. Parallel dazu sei angedacht, beim Platzwirt, der zurzeit die Gaststätte völlig umbaut, einen Biergarten samt Neupflanzung von Bäumen direkt hinter der Bushaltestelle anzulegen. Auch der Bereich gegenüber der Bank mit den drei Kastanienbäumen und dem Brunnen werde in die Planung einbezogen. Für Ebert wären dann die Badstraße und die Verlängerung in der Nordhäuser Straße mit Gastronomie, Bank, Arzt, Café, Fachhandel, Apotheke, Sparkasse und Einkaufszentrum eine zentrale Achse im Ort und „von unschätzbarem Wert“.

Energieversorger verlegt zwei Röhrenbündel

Für 2022 ist die Sanierung der Sechtengasse einschließlich neuer Gehwege geplant. Bis dahin müsse alles, was unter der Straße liegt, wie zum Beispiel die Kabelverlegung oder die Untersuchung der Kanäle, abgeschlossen sein. Bürgermeister Ebert dankte in diesem Zusammenhang der EnBW, die vor wenigen Tagen neben der Sechtabrücke in der Ortsmitte zwei Bündel von jeweils neun Rohren verlegte und damit Voraussetzungen für die Strom- und Breitbandversorgung geschaffen habe.

Ortschaftsrat Jens Harbich erkundigte sich, ob sich am Standort des Maibaums gegenüber der Bank etwas verändern würde, was Bürgermeister Ebert verneinte. Ortsvorsteher Stefan Hönle betonte, dass dies alles erfreuliche Maßnahmen wären. Ebert teilte noch mit, dass die Rieswasserversorgung im Flurbereich Birkenbühl zwischen Oberschneidheim und Tannhausen einen neuen Wasserhochbehälter plane.

Gemeinderat Gerhard Goldammer aus Tannhausen habe ihm den Vorschlag gemacht, zwischen Unterschneidheim, Tannhausen und Stödtlen einen Biodiversitätspfad anzulegen. Ebert meinte dazu, dass dies noch in den drei Gemeinden besprochen werden müsste. Ortschaftsrat Josef Kohnle zeigte Aufnahmen vom massiven Mulchen am Millengraben und Steinlengraben. Nikolaus Ebert versprach, diese Frage weiterzugeben.