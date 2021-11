Neue E-Tankstelle beim Regionalmarkt Bengelmann

Am Regionalmarkt Bengelmann in Unterschneidheim betreibt die EnBW seit kurzem einen neuen öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos. Dieser steht direkt auf dem Parkplatz des Regionalmarkts in der Nordhäuser Straße 34. Während Kundinnen und Kunden im Geschäft einkaufen, können sie ihr E-Auto bequem draußen laden. Für Bürgermeister Johannes Joas ist die Schnellladesäule eine gelungene Ergänzung der Infrastruktur der Gemeinde Unterschneidheim. Alle Beteiligten tragen damit nach seinen Worten zu einer erfolgreichen Mobilitätswende bei. Das Foto zeigt bei der Inbetriebnahme (von links): Marcus Egetemeyer vom gleichnamigen Autohaus, Walter Bengelmann, Anja Wenig vom Autohaus Forner und Bürgermeister Johannes Joas. Foto: privat