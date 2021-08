Musikverein Unterschneidheim hofft auf Jahreskonzert im Dezember

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Unterschneidheim in der Turn- und Festhalle des Ortes hat der Vorsitzende Steffen Joas auf ein bewegtes Jahr 2020 zurückgeblickt, das von der Corona-Krise geprägt war. „An normale Vereinsarbeit war in dieser Zeit nicht zu denken“ so Joas in seinem Bericht. Nun hofft der Verein auf ein Jahreskonzert im Dezember.

Durch kreative Lösungen wurde die Vereinsarbeit während der Kontaktbeschräbkungen am Leben erhalten. Ein besonderer Dank ging an die Dirigenten Ulrich Sachs und Gerhard Feil, die auf einen beträchtlichen Teil ihres Lohns verzichteten und so den Verein in dieser finanziell angespannten Situation entlastet hatten.

Die Vereinsschriftführerin Anja Nagler berichtete unter anderem über den Umzug vom alten Schulhaus ins neue Vereinsgebäude an der Turnhalle. Trotz der Pandemie sei der Kassenbestand solide, erklärte die Kassiererin Julia Müller. Die Kassenprüfer Reinhold Sandmeyer und Werner Deeg bescheinigten ihr eine korrekte und gewissenhafte Arbeit.

„Wir waren alle in Schockstarre“, begann der Dirigent der Rieser Trachtenkapelle, Ulrich Sachs, seinem Bericht. Keiner habe am Anfang des Lockdowns gewusst, wie und wann es mit den Proben weitergehen könne. Nun sei die Kapelle aber mitten in den Proben für ein Jahreskonzert im Dezember. Sachs äußerte die Hoffnung, dass das Konzert auch stattfinden könne.

Der Dirigent der Jugendkapelle, Gerhard Feil, betonte, dass der Verein gegenüber Kindern eine besonderen Verantwortung trage. Deshalb sei erst spät mit den Proben begonnen worden. „Um so mehr freut es mich, dass wir nach dem langen Lockdown eine sehr gute Probenbeteiligung haben, denn die Jugendkapelle ist die Zukunft des Vereins“, sagte Feil.

Die Jugendleiterinnen Margarita Lendegrin und Lena Gerstmeier warfen einen Blick auf die Statistik. Knapp 60 Kinder und Jugendliche seien derzeit in der Jugendkapelle oder in der Ausbildung. Abschließend bedankten sie sich bei allen Jungmusikern, bei den Notenwarten, bei allen Ausbildern, den Dirigenten und der gesamten Vorstandschaft für die gute Unterstützung.

Bürgermeister Johannes Joas sagte, es sei „eine ganz andere Hausnummer“, wenn man als Verein versuche, in Kontakt zu bleiben, ohne sich treffen zu dürfen. Dafür gab es Dank und Respekt vom neuen Bürgermeister der Gemeinde. Abschließend bedankte er sich beim Musikverein für die musikalische Umrahmung bei seiner Amtseinsetzung.

Danach bat Joas die Versammlung um Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde. Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Andreas Thum wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Anja Nagler zur Schriftführerin.

Ortsvorsteher Stefan Hönle bedankte sich ebenfalls: Dank der Mithilfe der Vereine hätten die Vereinsräume an der Turnhalle fertig gestellt werden können.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalb, Hubert Rettenmaier, sprach ein Grußwort. Danach nahm er die Ehrungen der aktiven Mitglieder vor.

Die geehrten Vereinsmitglieder:

20 Jahre aktive Mitgliedschaft: Michael Thum, Simon Ziegler.

20 Jahre Dirigent: Gerhard Feil.

60 Jahre passive Mitgliedschaft: Elsa Weiß, Karl Wolf.

50 Jahre passiv: Hermann Bühler, Josef Deeg (Silcherstraße), Josef Deeg (Wagnergasse), Josef Deeg (Brühlgasse), Sebastian Deeg, Alois Egetemeyer, Johann Forner, Anton Handschuh, Hermann Hönle, Anton Joas, Konrad Kienle, Anton Schmid, Georg Wolf, Manfred Wolf.

40 Jahre passiv: Jochen Hammele, Manfred Uhl, Xaver Zeller.

30 Jahre passiv: Susanne Durm, Johannes Hammele, Susanne Walter.

20 Jahre passiv: Joachim Durm, Norbert Frick, Kerstin Geiß, Heinz Illenberger, Josef Kohnle, Hubert Stempfle.

Zehn Jahre passiv: Daniela Egetemeyer, Hermann Stark, Josef Jelitte, Tatjana Rais.

Leistungsabzeichen D1: Sarita Feil, David Geiger, Melina Göggerle, Laura Henle, Magdalena Joas, Fabienne Deeg.

Leistungsabzeichen D2: Sebastian Matz.