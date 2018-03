Das große gemeinsame Konzert der Jugendkapellen ist auch in diesem Jahr wieder ein durchschlagender Erfolg gewesen. Die fünf mitwirkenden Jugendkapellen aus Unterschneidheim, Ellenberg, Tannhausen/Stödtlen, Kirchheim-Riesbürg und Fremdingen präsentierten sich an dem Konzertabend in der Turn- und Festhalle Unterschneidheim in bestechender Form.

Steffen Joas, Vorsitzender des Musikvereins Unterschneidheim, freute sich, so viele Gäste zu dem Jugendkonzert begrüßen zu können und kündigte ein attraktives, vielfältiges und unterhaltsames Programm an. Und das war nicht zu viel versprochen.

Den musikalischen Auftakt mit dem flotten Stück „Break-up“ machte die Jugendkapelle Kirchheim-Riesbürg unter der Leitung von Pia Geiger. Die Dirigentin reihte sich danach als Musikantin in die Jugendkapelle ein und Lisa Weng übernahm den Taktstock beim Stück „Sway“ aus der lockeren Welt des Latin Beats, 1954 in der englischen Version bekanntgemacht durch den Weltstar Dean Martin. Mit dem Stück „Antigua“ machte die Jugendkapelle Kirchheim-Riesbürg noch einen musikalischen Abstecher in die Karibik, ehe sie dann als Zugabe die Auftragskomposition „Nineteen-Fifty-Eight (1958)“ von Kurt Gäble servierte.

Musik zum Sankt Patrick’s Day

Mit einem der meist gecoverten Westernhits aller Zeiten, den „Riders in the sky“, eröffnete die von Heike Lechner dirigierte Jugendkapelle Ellenberg schwungvoll ihr musikalisches Programm, vorgestellt von den beiden eloquenten Moderatorinnen Mara Köder und Leonie Elser. Weitere Stücke der Ellenberger waren unter anderem die Phil Collins komponierten Melodie „Selections from Tarzan“ sowie ein schwungvoller Melodien-Mix aus dem Musical Mary Poppins. Natürlich durften auch die Ellenberger Jungmusiker nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen.

Standesgemäß zum irischen Nationalfeiertag, dem Sankt Patrick’s Day (17. März) startete danach die von Ulrich Sachs geleitete Jugendkapelle Tannhausen/Stödtlen mit dem Stück „Irish Dream“ von Kurt Gäble durch und entführte das Publikum mit verträumten Melodien auf die grüne Insel. Mit den drei großartigen Titelmelodien aus den Musicals „Das Phantom der Oper“, „Cats“ und „Joseph“ gab es eine Hommage an Andrew Lloyd Webber. Den Welthit „Hey Jude“ von Paul McCartney präsentierte die Jugendkapelle Tannhausen-Stödtlen als Zugabe.

Die Jugendkapelle des Musikvereins 1871 Fremdingen unter der Leitung von Benedikt Maier spiegelte mit ihrem Auftaktstück „Musikanten mit Herz“ von Alexander Pfluger, einer etwas anderen Polka, das Motto des diesjährigen Jugendkonzerts wider. Großartig danach der Auftritt der Musikerin Maria Wengert, die in der berührenden Blasmusik-Pop-Ballade „My Dream“ mit einem Flügelhorn-Soli das Publikum begeisterte. Beim dritten Stück „Transformers“ zeigten die jungen Fremdinger Musiker ebenso begeistert ihr Können in den einzelnen Registern wie danach in der obligatorischen Zugabe mit dem Wham-Hit „Wake me up“.

Eine Polka zum Finale

Danach übernahmen die Gastgeber aus Unterschneidheim unter der Leitung von Gerhard Feil das Zepter. Einfühlsam gelang der Auftakt mit dem Welthit „El condor pasa“, um danach mit den Superhits von Boney M. wie „Belfast“, „Brown girl in the ring“, „Hooray!Hooray“ und „Rivers of Babylon“ das Publikum in der Halle mitzureißen. Es folgten weitere bekannte Hits aus den 70er- und 80er-Jahren, wie „Mendocino“, „Anita“ oder auch der NDW-Titel „Skandal im Sperrbezirk“. Den krönenden Schlusspunkt setzten die Unterschneidheimer mit ihrer finalen Zugabe, der beliebten Polka „Wir Musikanten“, bei dem das begeisterte Publikum rhythmisch mitklatschte.