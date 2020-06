Motorradfahrer stürzt bei Unterschneidheim in einen Acker

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr zwischen Zöbingen und Unterschneidheim von der Straße abgekommen und in einen Acker gestürzt. Nach Polizeiangaben gab es bei dem Unfall keine Fremdverschulden. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht bestand, dass Alkohol im Spiel war, erfolgte dort auch eine Blutentnahme.