Motorradfahrer leicht verletzt

Beim Überholen eines Autos ist am Donnerstag ein Motorradfahrer in der Schumannstraße leicht verletzt worden. Ein 33-Jähriger Autofahrer und der 63-jährige Motorradfahrer waren gegen 13.40 Uhr auf der Schumannstraße unterwegs. An der Einmündung „Zum Jagstursprung“ scherte der Motorradfahrer zum Überholen aus. Während des Überholvorgangs bog der Autofahrer aber nach links ab, wodurch es zur Kollision kam. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt neun Einsatzkräften an, um ausgelaufenes Benzin zu beseitigen. Der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.