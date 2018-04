Schwer verunglückt ist ein Motorradfahrer am späten Freitagnachmittag auf der L 2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim. Eine Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.15 Uhr war der 46-jährige Kradfahrer bei strahlender Sonne in Richtung Unterschneidheim unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang von Zöbingen setzte er an, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Er übersah dabei, dass ihm ein Mercedes entgegenkam. Mit diesem Wagen stieß er fast frontal zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Schwäbisch Hall transportiert werden. Die 75-jährige Fahrerin des Mercedes brachte der Rettungsdienst in die Sankt-Anna-Virngrundklinik. Nach dem Unfall sperrte die Polizei ddie Landstraße bis zum Ende der Bergungs- und Aufräumarbeiten komplett.