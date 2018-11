Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Jahres des Unterwilflinger Ortschaftsrates hat die Suche nach einem Standort für einen 30 Meter hohen Funkmast der Telekom gestanden. Darüber hinaus hat der Rat auf das Jahr mit seinen zahlreichen Veranstaltungen zurückgeblickt und einen Ausblick auf das Jahr 2019 gewagt.

Zur Suche eines geeigneten Standorts für den Aufbau eines 30 Meter hohen Funkmastes der Telekom mit freier Sicht in Richtung der Versorgungslücken in den drei Teilgemeinden Geislingen, Unterwilflingen und Zipplingen teilte Bürgermeister Nikolaus Ebert mit, dass bisher keine Vorschläge aus den drei Teilorten eingegangen wären. Im Suchkreis zwischen den Ortschaften liege der Höhenunterschied für mögliche Standorte bei 25 Metern.

Sorge um Gesundheitsgefährdung

Der Bürgermeister stellte klar, dass die Gemeinde hier nichts zu bestimmen habe, was den Standort betreffe und auch keine eigenen Flächen in diesem Suchkreis anbieten könne. Die Telekom richte sich nach den topografischen Gegebenheiten, könne laut Baurecht den Masten aufstellen und werde mit den Grundstückseigentümern separat verhandeln.

Erfahrungsgemäß verändere sich im Laufe der Jahre die Bestückung der Masten mit zusätzlichen Aufbauten von Antennen. Ein Unterwilflinger Mitbürger wollte wissen, ob von diesem Masten gesundheitliche Schäden verursacht werden könnten. Bürgermeister Ebert empfahl ihm, sich bei geeigneter Stelle darüber zu informieren, denn die Gemeinde sei nicht für alles zuständig. Wichtig sei für die Gemeinde nur der Abstand zur nächsten Bebauung. Der Ortschaftsrat nahm einstimmig von diesen Bemühungen Kenntnis.

Ortsvorsteher Stefan Joas legte in der Sitzung sowohl die diversen Einnahmen und Ausgaben des Ortschaftskontos als auch die des Walzenkontos – hier waren im vergangenen Jahr rund 380 Hektar gewalzt worden – vor. Beide Konten weisen einen positiven Kontostand auf und beide Konten wurden vom Ortschaftsrat einstimmig angenommen.

Ortsvorsteher Joas teilte noch mit, dass am Radweg oberhalb der Kapelle in Oberwilflingen Wasser austrete und die Ursache hierfür noch ergründet werden müsse. In seinem Jahresrückblick ging er auf den rund zehnmonatigen und reibungslos verlaufenen Aufenthalt des Zöbinger Kindergartens im Unterwilflinger Dorfgemeinschaftshaus ein. Den gelungenen Um- und Erweiterungsbau des Zöbinger Kindergartens beglückwünschte der Ortsvorsteher.

Der Dorfplatz in Unterwilflingen sei fertiggestellt und eingesät worden und auch einige Hecken seien wieder auf Vordermann gebracht worden. Erfreulich sei die große Teilnahme an der Kreisputzete gewesen, insbesondere auch der Einsatz der Kinder und Jugendlichen, denn „viele Hände ergeben ein schnelles Ende“. Sowohl die vom Kiga Zöbingen benutzten Räume als auch der Gymnastikraum seien unter Mitwirken des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters Benedikt Rauwolf und einiger Jugendlicher frisch gestrichen worden. Joas dankte der Jugend für ihr Engagement. Sowohl die Sonnwendfeier als auch die Dorfkirbe und der Blumenschmuck im Ort seien für den Ort positiv gewesen, denn die Unterstützung durch die Bevölkerung im Ort sei ausgesprochen gut und sollte Hilfe gebraucht werden, sei die Bereitschaft dazu immer da.

Joas dankte insbesondere seinem Ortschaftsrat Thomas Mayer für seine Mäharbeiten im Ort, allen Mitbewohnern für ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinde. Er gab noch einen Ausblick auf die Veranstaltungen in 2019, einschließlich der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019, und lud danach noch zum Abendessen ein. Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte in seinem Dank, dass sich die Entwicklung einer Ortschaft nicht in einem Jahr verwirklichen lasse. Der Zusammenhalt im Ort sei erkennbar und hier funktioniere das Zusammenleben. Sein Dank galt sowohl dem Ortschaftsrat als auch Ortsvorsteher Stefan Joas für ihren Einsatz.