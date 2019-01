Der Gemeinderat Unterschneidheim hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den umstrittenen Bau zweier Masthähnchenställe in Walxheim gegeben. Zuvor hatte Bürgermeister Nikolaus Ebert erklärt, dass das Gremium im Prinzip gar nicht anders entscheiden könne.

„Wir brauchen uns im Bezug auf die beiden Masthähnchenställe in Walxheim nicht weiter den Kopf zu zerbrechen, die Sache ist entschieden“, erklärte Ebert den Räten. Er wies in diesem Kontext darauf hin, dass sich zwar sowohl der Walxheimer Ortschaftsrat als auch der Unterschneidheimer Gemeinderat in vorangegangenen Sitzungen mehrheitlich gegen den Bau dieser zwei Masthähnchenställe mit rund 10 000 Tieren ausgesprochen hatten. Doch letztlich würden diese Entscheidungen keine Wirkung entfalten, da das Landratsamt als übergeordnete Behörde keine Gründe sieht, dieses Bauvorhaben, das in rund 800 Meter von Walxheim hochgezogen werden soll, zu verbieten. Und letztlich habe das Landratsamt hier das letzte Wort, unterstrich Ebert.

Gemeinderat Anton Joas reagierte in der Sitzung verärgert. „Wenn wir als Gemeinde- und Ortschaftsräte gegen so einen Bau sind und dann einfach vom Landratsamt überstimmt werden, warum müssen wir dann überhaupt noch über so etwas abstimmen?“, fragte er rhetorisch in die Runde. Bürgermeister Nikolaus Ebert erwiderte, dass das „Demokratie“ sei.

Und so wurde am Montag schlussendlich noch einmal abgestimmt. Dabei votierten Gemeinderäte – bis auf eine Gegenstimme – für den Vorschlag von Bürgermeister Nikolaus Ebert, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen. Außerdem kam man überein, dass sich der Gemeinderat nicht noch einmal mit dieser Sache befassen wird.