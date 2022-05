„Manila“ ist der „song4u“

„Feier den Soundtrack Deines Lebens“, heißt es wieder am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr vor der Halle Unterschneidheim bei „#song4u“, dem jungen Gottesdienstformat der katholischen Kirche Unterschneidheim.

Jedes Mal steht ein aktueller Song im Mittelpunkt, der aus Radio und Charts bekannt ist. statt. Der Song wird vorher via instagram von den followern des Kanals „song4u.unterschneidheim“ bestimmt und gemeinsam mit Menschen vorbereitet, die auf dem Weg zur Firmung sind. Daneben ist auch die 18-jährige Franke Uhl am Start, die jetzt am Sonntag die Predigt übernehmen wird. Dieses Mal wurde mit insgesamt 70 Stimmen für den Song „Manila“ von Ray Dalton X Alvaro Soler abgestimmt.

Es ist ein offener Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Jugendkapelle. Einfach vorbeikommen, und mitfeiern und mitbeten ist für alle Leute möglich, die sich für Musik interessieren, denen die christliche Botschaft für den Alltag wichtig ist oder die einfach mal schauen wollen, was es neues hier am Ort gibt.

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.