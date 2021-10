Malteser eröffnen Grabtuch-Ausstellung in Unterschneidheim

Kaum ein Gegenstand ist in den letzten Jahrhunderten aufwendiger erforscht worden als das sogenannte Turiner Grabtuch. Kaum ein Gegenstand ist aber auch stärker verehrt worden als das Leintuch, das vielen Gläubigen als Grabtuch Jesu Christi gilt. Es trägt die Bildspuren eines gekreuzigten Mannes und befindet sich seit 1578 im Turiner Dom.

Eine Wanderausstellung, die die wichtigsten Forschungsergebnisse zum Grabtuch thematisiert, ist seit Sonntag in der Zöbinger Wallfahrtskapelle Sankt Marien zu sehen. Anlass der Ausstellung ist das 60-jährige Bestehen der Ortsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes in Unterschneidheim.

In der Andacht zur Eröffnung der Ausstellung, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor unter der Leitung von Andrea Kautz, erinnerte Pfarrer Francesco Antonelli an ein Schreiben, das Papst Franziskus am Karsamstag 2020 an den Turiner Erzbischof gerichtet hatte.

Franziskus hatte in dem Brief mitgeteilt: „Ich richte meinen Blick auf den Mann des Grabtuchs, in dem wir die Züge des Gottesknechts erkennen, den Jesus in seinem Leiden verkörpert hat. Als Christen betrachten wir im Licht der Heiligen Schrift in diesem Tuch die Ikone des gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Herrn Jesus. Ihm vertrauen wir uns an, ihm vertrauen wir“.

Als stellvertretender Ortsbeauftragter des Malteser-Hilfsdienstes Unterschneidheim begrüßte Bürgermeister Johannes Joas die Gäste und stellte den seit über 900 Jahren gültigen Malteser-Leitsatz vor: „Bezeugung des Glaubens und Hilfe dem Bedürftigen“.

Joas ging kurz auf die Malteser-Geschichte in Unterschneidheim ein, die 1961 nach einem Erste-Hilfe-Kurs in der damals noch selbständigen Gemeinde Geislingen begann.

Sophie zu Löwenstein, eine der drei Kuratorinnen der Wanderausstellung, erläuterte in ihrem umfassenden Grußwort die Historie dieser Schau, die von den Maltesern im Bistum Köln konzipiert und dort vor acht Jahren erstmals gezeigt wurde. Die Ausstellung soll ein Zugang zum Glauben sein, wobei der Glaube eine ganz persönliche Erfahrung und Identifizierung sei.

Dies gelte auch für die Frage, ob man glaubt, dass es das Grabtuch Christi sei oder nicht. Die Ausstellung wolle nichts vorgeben oder beeinflussen, sondern einen persönlichen Zugang schaffen. Am Ende müsse jeder selbst entscheiden, wer der Mann im Tuch ist. „Bejaht man die Existenz des Tuches als echte Reliquie, so ist sie für uns ein direkter Zugang zu Christus“, meinte Sophie zu Löwenstein.

Wichtigste Exponate sind eine Kopie des Grabtuchs, das im Original 441 Zentimeter lang und 113 Zentimeter breit ist, und eine lebensgroße dreidimensionale Figur des Mannes, der auf dem Tuch abgebildet ist.