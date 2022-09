Männergesangverein Eintracht Geislingen feiert 75. Jubiläum

Der Männergesangverein Eintracht Geislingen feiert am Samstag, 17. September, sein 75-jähriges bestehen. Wegen der Pandemie konnte das Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden, es wird aber nun nachgeholt, heißt es in einem Schreiben des Vereins.

Im Winter 1946 saßen in der Gastwirtschaft „Zur Neuen Welt“ in Geislingen acht junge Männer aus dem Dorf zusammen und überlegten wieder geselliges Leben nach der schrecklichen Kriegszeit in die Gemeinde zu bringen. Musik und Gesang waren dafür bestens geeignet. So entstand der Gedanke einen Gesangverein zu gründen.

Dies ist nun schon über 75 Jahre her und ist ein wahrer Grund zu feiern, schreiben die Verantwortlichen in der Ankündigung weiter. Wegen der Pandemie konnte das 75-jährige Bestehen im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden, dies wollen die 30 Sänger dieses Jahr gebührend in und am Dorfhaus Alte Schule in Geislingen am Samstag, 17. September, nachholen. Los geht es um 18.30 Uhr mit den Gesangvereinen aus Dalkingen und Stödtlen. Auch die Sänger des Jubelvereins MGV Eintracht Geislingen werden mit einigen Highlights aus ihrem Repertoire zum Programm beitragen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.