Liederkranz Unterschneidheim spendet 2400 Euro

Der Liederkranz 1844 Unterschneidheim hat die Kirchengemeinde Unterschneidheim und die Lebenshilfe Nördlingen mit Spenden in Höhe von jeweils 1200 Euro bedacht. Das Geld hat der Verein bei seinem Benefizkonzert an Dreikönig in der rappelvollen Pfarrkirche Sankt Peter und Paul erlöst. Insgesamt 2330 Euro waren dabei zusammengekommen; der Liederkranz rundete die Summe aus Vereinsmitteln dann auf glatte 2400 Euro auf. Die Spendenschecks wurden jetzt von den drei Vorsitzenden des Vereins, Gertrud Joas, Stefan Hönle und Thomas Weik, im Vereinsraum in der Alten Schule an Vetreter der Kirchengemeinde sowie an Vertreter der Lebenshilfe Nördlingen übergeben. Pfarrer Francesco Antonelli dankte im Namen der Kirchengemeinde für die Unterstützung und erklärte, dass das Geld unter anderem für die in Kürze beginnende Sanierung des Kirchturms verwendet werden soll. Große Freude auch bei der Lebenshilfe Nördlingen, die durch Michael Stetz vertreten war. Hier soll das Geld in ein Wohnheim fließen, in dem 130 Menschen stationär untergebracht sind und weitere 50 behinderte Menschen ambulant betreut werden. Geplant ist unter anderem der Kauf von Schutzhelmen für die Bewohner, wenn sie mit ihren elektrisch unterstützten Rollfiets (Fahrrad mit Rollstuhl) zum Einkaufen fahren. Stetz lud die Anwesenden abschließend zum Tag der offenen Tür der Einrichtung am 11. März ein. An diesem Tag feiere die Lebenshilfe ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: Blauhut (hbl)