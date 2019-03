Liederkranz Unterschneidheim feiert 175. Jubiläum

Der Liederkranz Unterschneidheim kann in diesem Jahr sein 175. Geburtstag feiern. Aus diesem Grund sind in diesem Jahr zahlreiche Festveranstaltungen geplant. Los geht es bereits am Samstag, 23. März, mit einem großen Jubiläumsabend in der Gemeindehalle.

Der Liederkranz 1844 Unterschneidheim mit seinen aktuell fünf Chören zählt in der hiesigen Region zu den ältesten Gesangvereinen. Wobei die Historie dieses Vereins absolut bemerkenswert ist. Denn der Verein hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten sehr oft Jubiläum gefeiert. Zunächst im Jahre 1970. Da wurde auf das 25. Jubiläum – nach Wiedergründung des Vereins 1945 – angestoßen. Nur fünf Jahre später feierten die Unterschneidheimer Sänger erneut. Dieses Mal allerdings schon das 50-jähriges Bestehen, was sich auf die Fusionierung des Liederkranzes im Jahre 1925 mit dem damaligen Kriegerverein bezog.

1994 dann die nächste Vereinssause: Das 75. Jubiläum wird mit einem großen Festzug begangen und erinnert daran, dass man 1919, ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges, die Singstunden in Unterschneidheim wieder aufgenommen hatte und der „Gesangverein Frohsinn Unterschneidheim“ aus der Taufe gehoben wurde.

Kaum war dieses Fest vorbei, entdeckte der damalige Rektor der Grundschule Zipplingen und Heimatforscher, Carl Wagenblast, Ende Dezember 1994 im Gemeindearchiv einen interessanten Hinweis. In einem Schultheißenprotokoll vom 24. Dezember 1844 wurde von einigen Mitgliedern des „hiesigen Gesangvereins“ berichtet, die nach ihrer Rückkehr von einem Auftritt in Pfahlheim noch in ein Unterschneidheimer Gasthaus eingekehrt waren und hier die Sperrstunde missachtet hatten. Dieses Dokument dient dem Liederkranz Unterschneidheim nun als Beleg, um jetzt sein 175-jähriges Bestehen feiern zu können.

Vier Events sind geplant

Und dies macht er in diesem Jahr bei vier verschiedenen Feierlichkeiten. Los geht es am 23. März mit einem großen Jubiläumsabend in der Turn- und Festhalle. Der Männer- und Frauenchor Unterschneidheim wird diesen Festabend unter der Leitung von Hubert Haf eröffnen. Mit dabei ist außerdem der Männerchor des Liederkranzes Röhlingen, der eine besondere Verbindung mit dem Liederkranz Unterschneidheim unterhält. Die Röhlinger hatten anlässlich der Fahnenweihe des Liederkranzes Unterschneidheim im Jahre 1953 die Patenschaft für den LK Unterschneidheim übernommen. Beim Konzert am 23. März werden die Röhlinger gemeinsam mit dem Gastgeber drei Lieder singen.

Vorstandsmitglied Stefan Hönle wird an dem Festakt die Chronik des Liederkranzes Unterschneidheim, „175 Jahre zwischen Vormärz und Brexit“, vortragen. Den Festvortrag wird Klaus Buchstab halten. Einige Grußworte hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und dem Chorverband schließen sich an, ehe der 1995 gegründete junge Chor da capo al fine unter der Leitung von Hubert Haf, der diesen Chor seit 1999 dirigiert und ihn zu einem Aushängeschild des Vereins formte, den Festabend beschließen und zu einem gemütlichen Festausklang überleiten wird.

Im Juli werden die Jubiläumsfeierlichkeiten dann im Rahmen der vier Unterschneidheimer Festtage mit weiteren Höhepunkten fortgesetzt, darunter am Samstag, 20. Juli, mit einer großen Festzeltgaudi, zu der der Vorverkauf bereits läuft.

Am 28. September wird außerdem im Rahmen eines Herbstfestes ein Konzert der jungen Chöre in der Turn- und Festhalle Unterschneidheim stattfinden.

Sollte die zurzeit laufende Sanierung der Unterschneidheimer Pfarrkirche Sankt Peter und Paul bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wird es zudem am Vorabend von Dreikönig, am 5. Januar 2020, auch noch ein Benefiz-Kirchenkonzert geben, dessen Erlös zugunsten der Kirchenrenovierung und der Ellwanger Krankenwoche verwendet wird.