Liederkranz Unterschneidheim feiert 175. Geburtstag

Der Liederkranz Unterschneidheim hat seinen 175. Geburtstag in der Turn- und Festhalle im großen Stil gefeiert. Gleich fünf Chöre begleiteten die Feier musikalisch.

Eröffnet wurde der Jubiläumsabend vom Männer- und Frauenchor des Liederkranzes unter der Leitung von Hubert Haf mit dem hervorragend arrangierten Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“. Ein wunderbarer Auftakt für einen wunderbaren Abend.

Vorsitzender Thomas Weik lud bei seiner Begrüßung alle Gäste zu einer gemeinsamen Reise durch 175 Jahre Vereinsgeschichte ein und konnte in diesem Zuge auch den 88-jährigen Xaver Gentner willkommen heißen – das älteste Vereinsmitglied. Gentner war an der Wiedergründung des Vereins nach Ende des zweiten Weltkriegs beteiligt.

Danach übernahm Stefan Hönle das Zepter. Er bot den Gästen in der Halle eine perfekt vorbereitete Chronik unter dem Titel „175 Jahre zwischen Vormärz und Brexit“, die musikalisch von den beiden Männerchören aus Röhlingen und Unterschneidheim sowie dem Frauenchor aus Unterschneidheim umrahmt wurde. Dabei erklangen so bekannte Lieder wie „Lili Marleen“, das Norbert Schultze 1941 komponiert hatte. Derzeit deckt der Verein mit einem Kinderchor, dem Jugendchor Cantamos, dem jungen Chor da capo al fine sowie dem Frauen- und Männerchor die ganze Breite des Chorgesangs an und ist für die Zukunft gut gerüstet.

Landrat Klaus Pavel bezeichnete das 175-jährige Bestehen als etwas Einmaliges. Heute sei der Liederkranz mit seinen rund 400 Mitgliedern und 180 aktiven Sängern eine starke Gemeinschaft.

Günter Hopfensitz vom Liederkranz Ellenberg und stellvertretender Vorsitzender des Eugen-Jaekle-Chorverbands, überbrachte auch die Grüße des Schwäbischen und Deutschen Chorverbands und lobte die Jubilare, die sich über Jahrzehnte dem Gesang verschrieben haben. Zu ihnen zählten Inge Dünnebeil, die für 30 Jahre Singen geehrt wurde.

Der Schwäbische Chorverband zeichnete Maria Michel für 40 Jahre Singen mit der Silbernen Ehrennadel aus. Der Deutsche Chorverband ehrte Paul Hönle für 60 Jahre Singen. Karl Rinn, ehemaliger Vorsitzender des Liederkranzes, wurde vom Schwäbischen Chorverband für 65 Jahre Singen mit einer Ehrennadel und einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Peter Waldenmaier, Dirigent des Patenvereins Liederkranz Röhlingen, lobte die Arbeit des Dirigenten Hubert Haf, der vom Eugen-Jaekle-Chorverband mit der Goldenen Ehrennadel für 20-jährige Dirigententätigkeit ausgezeichnet wurde. Ehrenvorsitzender Florian Uhl überreichte eine Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes und einen Scheck über 300 Euro vom Schwäbischen Chorverband.

Fahnenbänder und Ehrennadeln

Bürgermeister Nikolaus Ebert dankte insbesondere Carl Wagenblast, der 1994 im Archiv die Urkunde gefunden hatte, die dem Liederkranz zu seinem 175. Geburtstag verhalf. Im Namen der Gemeinde überreichte er den Fahnenträgern Werner Hagmann, Angelika Forster und Annerose Hönle ein Fahnenband. Ein zweites Fahnenband brachte Eugen Veile vom Liederkranz Röhlingen mit.

Weitere Glückwünsche kamen vom Ortsvorsteher der Unterschneidheimer Partnergemeinde Krumhermersdorf, Jörg Reichel.

Den Festvortrag hielt Klaus Buchstab, ein gebürtiger Schnoidamer, der seit 25 Jahren in München in mehreren Chören sowie einem Vokalensemble singt. Er befasste sich mit dem Thema „Singen in Laienchören“, wobei er insbesondere auf die europaweite Studie „Singing Europe“ einging. Schwerpunkte waren dabei die Orientierung an Vorbildern, die Jugendarbeit, die immer bunter und vielfältiger werdende Chorlandschaft und die Zusammenarbeit der Gesangvereine mit anderen Vereinen, Schulen, Musikschulen und kirchlichen Gruppen. Die Politik unterstütze diese Aktionen mit Zuschüssen.

Musikalisch ging es weiter mit dem Jugendchor Cantamos und dem Halleluja von Shrek sowie dem Welthit „What a wonderful world“, dievon Trompeter Benjamin Mangold begleitet wurde. Mit „Unchained Melody“ und „Nun hat die Nacht den Tag vertrieben“ zeigte der junge Chor da capo al fine seine ganze Klasse. Ohne eine Zugabe wollten die Zuhörer den Dirigenten und hervorragenden Sänger Hubert Haf nicht entlassen. Für „Oh Happy Day“, zusammen mit dem jungen Chor, klatschten die Gäste stehend Beifall.

Besinnlich wurde es, als Haf alle fünf Chöre auf die Bühne bat und mit ihnen gemeinsam den Hubert von Goisern-Hit „Weit, weit weg“ anstimmte, ein würdiger Abschluss eines Jubiläumsabends. Die Gäste hatten danach noch Gelegenheit, in Ruhe die Bildergalerie mit Fotos seit 1953 anzuschauen.