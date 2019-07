Liederkranz Unterschneidheim bastelt am größten Männerchor der Region

Der Liederkranz Unterschneidheim hat in seinem Jubiläumsjahr große Pläne. Der Verein bastelt gerade an dem größten Männerchor der Region. Er soll bei den Unterschneidheimer Festtage, die vom 19. bis 22. Juli stattfinden, auftreten. 175 stimmgewaltige Männer will der Liederkranz dafür zusammentrommeln. Über 80 Sänger hat man schon gefunden. Sie hatten am vergangenen Freitag in der Turnhalle ihre erste gemeinsame Probe.

Der geplante größte Männerchor der Region soll bei den Festtagen mit dem „Bierlied“ den Fassanstich musikalisch umrahmen. Das ist zumindest der Plan. Thomas Weik, einer der drei Vorsitzenden des Liederkranzes Unterschneidheim, ist fest davon überzeugt, dass der Verein hinbekommen wird.

Denn schon zur ersten Chorprobe am vergangenen Freitagabend kamen weit über 80 Hobbysänger in die Unterschneidheimer Turnhalle. Und die hatten ganz offensichtlich nicht nur großen Spaß an der ersten gemeinsamen Gesangsprobe, sondern auch an dem „kühlen Blonden“ im Anschluss.

Wette mit dem Bürgermeister

Mit über 80 Sängern will man sich beim Liederkranz aber nicht zufrieden geben. Denn: Mit Bürgermeister Nikolaus Ebert hat der Verein eine Wette laufen – mindestens 175 Sänger will der Liederkranz für den Auftritt bei den Festtagen zusammenbekommen. Bürgermeister Ebert glaubt nicht dran.

Für das Team von Thomas Weik ist das ein Ansporn. Weik wertet es als gutes Zeichen, dass zur ersten Probe gleich sieben Männer gekommen sind, die bis dato noch nie in einem Chor mitgesungen haben.

Außerdem setzt der Liederkranz Unterschneidheim auf seine vielen befreundeten Vereine in der Region. Und das nicht zu Unrecht. Schon bei der ersten Probe machten zahlreiche Sängerkollegen aus Baldern, Zöbingen, Geislingen, Pfahlheim und vom Patenverein Röhlingen mit. Es gibt aber wohl auch hier noch reichlich Potential nach oben.

Zweite Probe am 12. Juli

Die Probenarbeit mit dem bunt zusammengewürfelten Chor klappte am Freitag übrigens erstaunlich gut. Unter der professionellen Leitung von Hubert Haf, der die Sänger am Piano begleitete, wurde gleich mit der gesanglichen Einstudierung des „Bierliedes“ von Robert Pappert begonnen. Haf, der, wie Weik mit großer Hochachtung betonte, „die Musik lebt“, hatte sichtlich großen Spaß bei dieser Arbeit. Zwei weitere Songs, „Es lebe unser Bier“ und der Hit und einschmeichelnden Dauerbrenner „Santiano“, wurden geprobt. Weik dankte danach allen Sängern für ihr Kommen und lud sie mit den Worten „Wir freuen uns über jeden Sänger“ zur zweiten Probe am Freitag, 12. Juli, am gleichen Ort ein. Weik hofft, dass dann noch mehr Sänger am Start sein werden und die Zahl 175 womöglich schon in Sichtweite kommt.

Beim Festabend am Freitag, 19. Juli, wird der Bezirkschorleiter Peter Waldenmaier den großen Männerchor leiten und Barbara Humpf, die bei der ersten Probe zugegen war, wird ihn am Piano begleiten.

Für ein ebenfalls im Rahmen der Unterschneidheimer Festtage geplantes Gästesingen am Sonntag, 21. Juli, haben schon 25 Vereine mit 31 Chören ihre Zusage gegeben.