Der Konrektor der Sechta-Ries-Schule, Hans Schwager, ist am Dienstag von Schulamtsdirektor Bernd Schlecker offiziell in sein Amt eingesetzt worden. Mit launigen Grußworten und Musik von AC/DC sowie Auftritten von Chor und der Lehrerband vergingen die rund eineinhalb Stunden wie im Fluge.

Dem Rektor der Schule, Stefan Vollmer oblag es, die vielen Gäste in der Aula der Sechta-Ries-Schule zu begrüßen. Seinem neuen Konrektor Hans Schwager wünschte er für die künftige Aufgabe viel Erfolg und Freude. Der neue Job bedeute mehr Verantwortung.

Bürgermeister Nikolaus Ebert freute sich in seinem Grußwort, dass das Führungsteam der Sechta-Ries-Schule nun wieder komplett ist. Er lobte Schwager als „einen umsichtigen und weitblickenden Pädagogen“.

Elternvertreter Andreas Regele verriet, was ihm Schüler beim Tag der offenen Tür im Rahmen einer kleinen Umfrage zur Person Schwager zu erzählen wussten. „Genial, nett, super cool und Holzschuhe mit Kuhfell“ – seien die Schlagworte der Schüler gewesen. Schüler, aber letztlich auch die Eltern schätzten Schwagers Gelassenheit und Durchhaltevermögen. „Sie sind ihrer Linie immer treu geblieben. Wir können uns keinen besseren Konrektor vorstellen“, betonte Regele.

Frustschutzbärchen für den Hardrock-Fan

Zur Vertragsunterzeichnung erhielt Schwager deshalb einen signierten Stift mit der Gravur „Ich bin ein Hardrocker“, eine große Schultüte mit Frustschutzbärchen und eine Gitarre aus Schokolade in Anspielung auf die Heavy-Metal-Leidenschaft Schwagers.

Die beiden stellvertretenden Schülervertreterinnen Klara Schuwerk und Jessica Rosanelli betonten, dass Schwager aus der Schule nicht mehr wegzudenken sei. Denn: Er sei unter anderem „der Experte“ für alle PC-Fragen.

Pfarrer Francesco Antonelli, der zusammen mit seinen evangelischen Kollegen Johannes Kolb anwesend war, wünschte Schwager, dass er den Schülern dabei helfe, den eigenen Weg im Leben zu finden. „Wir sind froh, dass Du Konrektor an der Sechta-Ries-Schule geworden bist“, sagte er zu Schwager.

Schulamtsdirektor Bernd Schlecker fragte, ob es üblich sei, einen Konrektor mit so einem Festakt in sein Amt einzuführen und er gab gleich selber die Antwort: „In Unterschneidheim ja.“ Schlecker ließ die Karriere von Schwager kurz Revue passieren. Der 45-Jährige sei seit nunmehr 19 Jahren an der Sechta-Ries-Schule, wo er die Fächer Mathe, Geschichte sowie Geografie unterrichtet „und außerdem überall dort einspringt, wo er gerade gebraucht wird“. 1994 habe er das Abi gemacht und nach dem Zivildienst an der Konrad-Biesalski-Schule habe er 1996 mit dem Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschule an der PH Schwäbisch Gmünd begonnen. 1999 legte er die zweite Staatsprüfung ab. Schlecker überreichte Schwager die Ernennungsurkunde.

Der neue Konrektor Hans Schwager dankte allen Gästen, die zu seiner Feier gekommen waren. Er ging humorvoll auf die „Qual“ ein, eine Rede halten zu müssen und räumte ein, dass er dafür Google zu Rate ziehen wollte. Das habe ihn aber nicht weitergebracht. Deshalb habe er die drei W für World Wide Web mit den drei W für Wohlfühlen, Wertschätzen, und Weiterkommen getauscht. Denn genau das sei, was er an der Sechta-Ries-Schule tagtäglich erfahre. Er schloss seine Dankesrede mit zwei bekannten, teils leicht abgeänderten Zitaten der Neuzeit: „Let’s make Schnoida great again“ und „Ich habe fertig“.

„Thunderstruck“ zum Festaktfinale

Umrahmt wurde die Einsetzungsfeier von einem Liedbeitrag der Klasse R6a sowie einem Luftgitarrentanz zu „Thunderstruck“ von AC/DC, ebenfalls von der Klasse R6a. Bei beiden Auftritten führte Ruth Schmid die Regie. Bevor's ans Büfett ging, spielte die Lehrerband noch den „Baby Elefant Walk“.