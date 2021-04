Laster mit Altpapier brennt

Ein Lkw mit mehreren Altpapiertonnen darin hat in der Wilflinger Hauptstraße gebrannt. Am Donnerstag gegen 9 Uhr wurde das Feuer der Polizei gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in der hinteren Auffangwanne des Fahrzeugs ein Brand entstanden war, nachdem zuvor mehrere Altpapiertonnen darin entleert worden waren. Die Feuerwehren aus Zipplingen und Unterschneidheim, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und 29 Wehrleuten vor Ort kamen, löschten die Flammen. Die Brandursache ist nicht bekannt. Allerdings entstand an dem Fahrzeug offensichtlich auch kein Schaden.