Löschwasser für Unterschneidheim

Der Gemeinderat Unterschneidheim hat den Bau eines Löschwasserbehälters in Auftrag gegeben. Der Standort liegt in der Nähe des Sportplatzes an der Nordhäuser Straße.

Bei einem Durchmesser von acht Metern soll der Betonzylinder ein Fassungsvermögen von 200 Kubikmetern aufweisen. Der Behälter wird fünf Meter tief im Boden versenkt sein. Zwei Rohre sind als Entnahmestellen für Löschwasser vorgesehen. Die Kosten für den Bau liegen bei rund 38 700 Euro.

Für den Erdaushub schlagen noch einmal etwa 10 000 Euro zu Buche. Mit dem Bau soll in der Woche nach dem 9. Oktober begonnen werden. Für Bürgermeister Nikolaus Ebert ist es wichtig, „dass der Behälter noch vor der Frostperiode zur Verfügung steht“.