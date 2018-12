Seit Mitte Oktober ist sie bereits geschlossen: die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul in Unterschneidheim. Innen ist die Kirche mittlerweile fast völlig ausgeräumt und außen bis auf die Westseite komplett eingerüstet. Das Gotteshaus muss umfassend saniert werden. Es wird mit Kosten von knapp 800 000 Euro gerechnet.

Die Sankt-Peter-und Paul-Kirche beschäftigt die Kirchengemeinde seit vielen Jahren. 2011 ging es los: Seit diesem Jahr ist die Begehung des Turmaufgangs der Kirche gesperrt, da die Statik nicht mehr stimmt. Nur der Glockenwart der Wartungsfirma darf seitdem noch hoch.

2013 musste dann Hand angelegt werden. Allerdings noch nicht an die Kirche, sondern an die mächtigen Bäume auf dem Vorplatz. Die Bäume waren innen morsch und deshalb nicht mehr standsicher. Sie wurden gefällt. 2015 ging es an der Westfassade der Kirche weiter. Die Fugen zwischen den Sandsteinen mussten ausgebessert werden.

Das komplette Dach der Kirche muss saniert werden

Doch damit war es nicht getan. Mittlerweile weiß man: Das komplette Dach der Kirche einschließlich der zehn Dauben muss ebenfalls vollständig saniert werden; alle Biberschwänze müssen ausgetauscht werden. Allerdings durften die Bauarbeiter hier erst loslegen, nachdem im Innenraum der Kirche auf Anweisung des zuständigen Gebietsarchitekten der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Markus Mangold, und des Architekten der Kirchengemeinde, Patrick Duttlinger, ein stabiles Innengerüst in der Kirche aufgebaut worden war – was ein halbes Jahr Verzögerung zur Folge hatte. Sobald die Arbeiten auf dem Dach abgeschlossen sind, was voraussichtlich frühestens im November 2019 der Fall sein dürfte, soll auch noch die gesamte Innendecke der Kirche restauriert werden.

Auch die Orgel des Gotteshauses muss abgebaut und gereinigt werden. Ein weiteres Problem ist Schimmel. Das Problem liege laut den Verantwortlichen wohl in der Entlüftung der Kirche. Geplant ist deshalb der Einbau von neuen Lüftungsfenstern, die sich automatisch öffnen und schließen lassen.

Aber es gibt auch etwas, was in der Kirche noch funktioniert: Die vier Glocken sind in Ordnung, sagt Pfarrer Francesco Antonelli, der hofft, dass im Zuge der umfangreichen Sanierungen auch die Innenwände der Kirche wieder auf Vordermann gebracht werden. Aber diese Entscheidung liege bei der Diözese.

Die Gesamtkosten für die Maßnahmen sind bislang mit rund 788 000 Euro veranschlagt, wobei die Diözese rund 400 000 Euro übernehmen wird. Die restlichen 388 000 Euro muss die Kirchengemeinde Unterschneidheim selbst schultern. Sie muss dafür auf ihre Rücklagen zurückgreifen, die sich unter anderem durch Erlöse aus den Basaren und beim Fronleichnamsessen ergeben haben.

Weihnachtsgottesdienst in der Turnhalle

Pfarrer Antonelli ist froh, dass die Kirchengemeinde in der Zeit der Sanierung auf kommunale Räume wie die Turnhalle, das Sozialzentrum oder auch den Kindergarten ausweichen kann. Die Messe an Weihnachten werde in diesem Jahr in der Unterschneidheimer Turnhalle gefeiert, was viel Mehrarbeit für das Mesnerpaar Christine und Wolfgang Kohnle bedeute, sagt Antonelli.