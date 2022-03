Konzert für Nepal in Zipplingen

Der Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ und die Aalener Kultur in der Villa Stützel gGmbH laden am Freitag, 18. März, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) zu einem Benefizkonzert in die Pfarrkirche Sankt Martin in Zipplingen ein. In der Pfarrkirche gastiert das Ensemble Lux et Umbrae mit Pergolesis „Stabat Mater“. Auf dem Programm stehen unter dem Titel „Musik für die Fastenzeit“ die Vertonung von „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolsei sowie Werke der Opernkomponisten Claudio Monteverdi und Giovanni Felice Sances. Das „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi ist eines der ersten Werke der Musikgeschichte, welches nie sein Publikum verlor. Eine Neuheit des 1736 erschaffenen Werks besteht darin, dass es den damals neu aufkommenden galanten Stil aufnimmt, welcher in der Kirchenmusik ungewohnt war.

Die „Kultur in der Villa Stützel gGmbHmacht somit zum zweiten Mal einen musikalischen Abstecher nach Zipplingen.

Bei dem Konzert singen und musizieren das Ensemble Lux et Umbrae, Sandra Röddiger (Sopran), Robert Crowe (Alt), Katrin Ziegler (Barockcello) und Michael Eberth (Orgel). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten für den Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“. Mitglieder der Vereins werden für Fragen vor und nach dem Konzert zur Verfügung stehen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Wie die Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“, Petra Pachner, mitteilt, macht der Ausbau des größten Projekts des Vereins, des Bildungszentrums für Kinder und Jugendliche in der nepalesischen Region Dhading, weitere Fortschritte. Das Bildungszentrum mit Berufsschule sei voll in Betrieb, derzeit würden hier 180 Kinder und Jugendliche, die sonst keine Chance auf Schulbildung in dieser ländlichen Region hätten, beschult von der Vorschule im Kindergarten bis zur zehnten Klasse. Ebenso besuchen laut Pachner derzeit 40 Auszubildende für die Berufe Elektriker, Wasserkraftservicetechniker und Schweißer die Berufsschule. Die Bodenplatte für die geplante dritte Werkhalle der Berufsschule sei fertig und die Unterkunft für die Auszubildenden sei inzwischen bezogen, sagt Pachner.