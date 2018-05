Nordhausen (ij) - Der Rechtsstreit zwischen dem Land und dem Bundeskartellamt hat auch den Waldbauernverein Ries bei seiner Mitgliederversammlung beschäftigt. 175 Mitglieder hat die Fortsbetriebsgemeinschaft, sie haben zusammen 533 Hektar Wald.

Vorsitzender Michael von Thannhausen erinnerte daran, dass es bei dem Streit um die gemeinsame Vermarktung von Nadelstammholz aus Staatswald und des Privatwald gehe. Diese wurde verboten. Dagegen hat das Land geklagt. Eine Entscheidung soll im ersten Halbjahr 2018 fallen. Landwirtschaftsminister Hauck hat einen Lenkungsausschuss einberufen, der die Forstorganisation 2019 begleiten soll. Von Tannhausen geht davon aus, dass es zu einer Trennung von Staatswald und Privatwald kommen wird. Damit ist das Einheitsforstamt Vergangenheit. Die Details seien noch offen. Ziel müsse es sein, dass die neue Struktur bis 1. Juli 2019 klar ist.

Von Tannhausen erinnerte außerdem noch an den Vereinshöhepunkt des Jahres, den Besuch des Sägewerks Ladenburger in Kerkingen. Das Interesse sei so groß gewesen, dass ein zweiter Termin vereinbart werden musste. In dem Werk werden jährlich rund 750 000 Festmeter Rundholz verarbeitet.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand einstimmig gewählt: Vorsitzender bleibt Michael von Thannhausen, stellvertretender Vorsitzender Eugen Baumann, Schriftführerin Ulrike Lux, Kassierer Kaspar Nagler, zu Vertrauensleuten wurden Roland Gloning und Christoph Uhl gewählt.

Der langjährig Kassenverwalter Bernhard Uhl hatte nach 35 jähriger Tätigkeit nicht mehr kandidiert. Von Tannhausen dankte ihm für seinen herausragenden Einsatz. Mit einem Abschiedsgeschenk wurde er unter Beifall verabschiedet.

Temperatur ist im Durchschnitt um ein Grad gestiegen

Juliane Herpich von der Forstkammer berichtete anschließend von wissenschaftlichen Untersuchungen zum Klimawandel in Deutschland. Die Temperaturen seien in den vergangenen Jahren im Durchschnitt um ein Grad gestiegen. Dies führte zu Extremwetterereignissen. Und die Niederschlagsmengen verschiebe sich von Sommer zu Winter. Als Beispiel führte sie an, dass die Apfelblüte um 10 bis 30 Tage früher beginnt als früher. Von der Klimaveränderung profitierten vor allem die Insekten. Die Waldwirte müssten versuchen, ihren Waldbau der Klimaveränderung sowohl bei Neuanpflanzungen als auch bei akuten Problemlagen anzupassen.

Auch Forstdirektor Reinhold Elser ging auf die Herausforderungen des Klimawandels ein. Der Umbau des Waldes in stabile Bestände müsse fortgeführt werden. Die Fichte sollte nur noch auf für sie geeigneten Flächen angepflanzt werden. Ein Ausweichen auf Tanne und Douglasie sei ratsam.

Käferbefall nach trockenem Frühjahr und heißem Sommer

Die extremen Witterungsverhältnisse im Winter 2016/17 mit geringen Niederschlägen, die große Trockenheit im Frühjahr und die 22 Tropentagen (am Tag über 30 Grad, nachts nicht unter 20 Grad) im Sommer hätten im Herbst zu einem starken Käferbefall geführt. Rund 20 Prozent des Gesamtholzeinschlags im Ostalbkreis von 250 000 Festmetern sei Käferholz gewesen. Ab April/ Mai müssten die Bestände trotz auf Käferbefall überprüft werden.

Das Eschensterben hält laut Elser unvermindert an. Vorrangig im Juli/ August müsse vermehrt kontrolliert werden. Auch der Befall mit giftigen Eichenprozessionsspinner habe zugenommen. Eine flächendeckende Bekämpfung sei noch nicht in Sicht. Hier müsse zwingend das Gesundheitsamt mit eingebunden werden.

Elser sprach auch die Fahr- und Maschinenwege an. Sie seien von großer Bedeutung, stellten aber auch Eingriffe in die Natur dar, die ausgeglichen werden müssten. Grundsätzlich solle bei allen Wegebaumaßnahmen im Wald natürliches Material aus Steinbrüchen und Kiesweken verwendet werden. Das Land fördert unter bestimmten Bedingungen den Ausbau/ Instandsetzung von Waldwegen.

Helmut Stanzel von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwäbischer Limes berichtete, dass die Preise auf dem Holzmarkt stabil sind. Die Sägewerke suchten Holz. Wer könne, sollte bis Ende Februar noch Holz einschlagen. Die Säger verlangen jedoch eine korrekte Sortierung der Holzmengen. Die Geschäftsstelle hat im abgelaufenen Jahr 60 000 Festmeter Holz vermarktet. (ij)