Arno Kleinhans tritt die Nachfolge von Wolfgang Schäfer als Walxheimer Ortsvorsteher an. Das hat das absolut jüngste Ortschaftsratsteam von Walxheim und der Gesamtgemeinde Unterschneidheim in der jüngsten Sitzung am Freitagabend bekannt gegeben.

Nachdem in der konstituierenden Sitzung im Juli aus den unterschiedlichen privaten und beruflichen Gründen der Räte noch keine Entscheidung darüber gefällt werden konnte, wer denn nun den Vorsitz übernehmen könnte und man sich auf die erste Sitzung nach den Ferien vertagte, war der bisherige Ortsvorsteher Wolfgang Schäfer im Amt verblieben. Er stellte dann auch in der jetzigen Sitzung die Frage, ob der Rat sich nun auf einen Nachfolger geeinigt habe. Die Antwort: Ja. Arno Kleinhans, der schon bei der Wahl im Mai mit 109 die meisten Stimmen erzielte, wurde im Anschluss in offener statt geheimer Abstimmung einstimmig gewählt. Er ist damit der jüngste Ortsvorsteher Walxheims und der Gesamtgemeinde. Bürgermeister Ebert gratulierte Kleinhans zu seiner Wahl und meinte schmunzelnd, dass er ja in seiner Familie mit seiner Mama und langjährigen Kreisrätin Marlies Kleinhans und mit Papa Gerhard Kleinhans gute Vorbilder habe, die sich politisch und in der Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten engagiert hätten.

Christine Pflanz ist erste Stellvertreterin

Einig waren sich die jungen Männer, dass sie gerne in Christine Pflanz die erste Stellvertreterin haben möchten, die auch bei der Gemeindewahl mit 100 Stimmen in Walxheim an zweiter Stelle lag. Auch das bestätigte der Rat in offener Abstimmung einstimmig. So verblieb noch die Wahl des zweiten Stellvertreters. Auch die erfolgte einstimmig und offen für Thomas Allmis, der bei der Kommunalwahl hinter Patrick Pflanz (er ist der jüngste Rat im Team) mit 86 Stimmen an vierter Stelle rangierte. Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte, dass Kleinhans erst bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend vom Gemeinderat bestätigt werden müsse und Wolfgang Schäfer bis dahin offiziell noch Ortsvorsteher bleibe.

Wolfgang Schäfer bat darum, zwei Räte zu bestimmen, die am Jahresende die Ortschaftskasse überprüfen. Der Rat schlug dafür Daniel Pflanz und Patrick Pflanz vor, Simon Mahler übernimmt die Aufgabe des Schriftführers, wenn der Rat ohne den Bürgermeister tagt. Bürgermeister Ebert betonte, dass der Ortschaftsrat für die Belegung der Halle des Dorfhauses zuständig sei und Wolfgang Schäfer weiterhin die Aufgabe des „Hausmeisters“, in Zusammenarbeit mit seiner Frau Elfriede, übernehme. Diese Aufgabe sei bei dem Ehepaar Schäfer in guten Händen, meinte der Schultes.