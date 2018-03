/Stuttgart (ij) - Aus dem Fördertopf „Wasserwirtschaft und Altlasten“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg bekommt Unterschneidheim für den dringend benötigten Anschluss der Sammelkläranlage Geislingen an die Sammelkläranlage Unterwilfingen einen Zuschuss in Höhe von 2,144 Millionen Euro. Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgegebenen.