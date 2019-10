Die dritte Kirbe des Männergesangvereins Eintracht Geislingen in der Alten Schule ist wieder ein Volltreffer gewesen. Das Haus war an beiden Tagen rappelvoll. Besucher aus der ganzen Region schauten vorbei.

Der befreundete gemischte Chor der Concordia Wört unter der Leitung von Stefan Schröder war auch bei der dritten Kirbe wieder mit von der Partie und bot den Besuchern am ersten Kirbe-Abend ein echtes Wohlfühl-Programm mit Songs wie dem einfühlsamen Lied „Die Rose“ oder dem bekannten Udo Jürgens-Hit „Ich war noch niemals in New York“, instrumental begleitet von Werner Kaunert, Andreas Maier (Mundharmonika und Gitarre) sowie Josef Schmid (Cajon). Auch Abba hatten die Wörter bei ihrem sehr gelungenen Geislinger Gastspiel im Gepäck. Bei dem Superhit „Mama Mia“ glänzte der 16-jährige Pianist Felix Weik aus Lippach, der kurzfristig als Aushilfe eingesprungen war. Er wurde für seine hervorragende musikalische Begleitung mit einem Riesenbeifall bedacht.

Mit Hits wie „Mama Loo“ von den Les Humphries oder auch der ersten Zugabe „Rock-a-my soul“ hielten die Wörter die Stimmung in der Alten Schule weiter hoch, ehe man mit dem Schunkellied „Wenn vom Himmel droben leuchtet ein heller Schein“ zum gemütlichen Teil des Abends überleitete. Zuvor hatte der Vorstand der Concordia Wört, Werner Kaunert, den Gastgebern noch versichert, dass der Kontakt zwischen den beiden Eintracht-Chören weiter gefestigt werden soll.

Auch am darauffolgenden zweiten Abend konnte der Vorsitzende des Männergesangvereins Eintracht Geislingen, Christoph Müller, zahlreiche Besucher in der rappelvollen Alten Schule begrüßen, unter ihnen neben dem Männerchor des Liederkranzes Unterschneidheim auch Bürgermeister Nikolaus Ebert, den Geislinger Ortsvorsteher Georg Seidenfuß und insbesondere den neuen Geislinger Chorleiter Dmitry Fomitchev, der am Wochenende seine Premiere in Geislingen feierte.

Beim Lied „Bajazzo“ wird es still im Saal

Die Gastgeber eröffneten das Programm mit dem Toten-Hose-Song „Altes Fieber“, zeigten beim Hit „Auf uns“ ihr Können und machten nach dem Lied „Freiheit“ den Weg frei für den Männerchor des Liederkranzes Unterschneidheim, der unter der Leitung von Hubert Haf das Publikum mit Klassikern wie „Seid gegrüßt“ oder „Ewig liebe Heimat“ erfreute. Ein absolutes Highlight war der Vortrag des Liedes „Bajazzo“. Da wurde es im Saal plötzlich still und die Menschen summten bei diesem einfühlsamen Lied leise mit.

Die Gastgeber eröffneten ihren zweiten Musikblock danach mit dem Udo Jürgens-Hit „Griechischer Wein“, setzten ihn mit dem Lied „Ein Kompliment“ fort und zeigten mit großer Wonne und in der Zugabe auf, was sie als „König von Deutschland“ alles machen könnten.

Vorstand Christoph Müller dankte abschließend allen, die durch ihr Engagement und Mitwirken sowie durch ihre Spenden zum tollen Gelingen der dritten Geislinger Kirbe beigetragen haben.

Ehrungen:

Die beiden Vorstandsmitglieder Christoph Müller und Jürgen Hölzlein haben im Rahmen der Kirbe einige Mitglieder des Vereins für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Jürgen Humpf aus Zipplingen singt seit zehn Jahren im ersten Tenor und ist auch Solist.

Werner Sing ist seit 25 Jahren förderndes Mitglied.

Jürgen Neuhäusler ist seit 25 Jahren Mitglied, war lange Zeit passives Mitglied, singt jetzt im zweiten Tenor mit, war Stellvertreter von Vorstand Gerhard Strobel und ist jetzt einer der drei Vorsitzenden.

Norbert Feil ist seit 40 Jahren förderndes Mitglied und Klaus Müller ist seit 40 Jahren nicht nur aktiver Sänger im zweiten Tenor und ersten Bass, sondern bei der Kirbe auch Küchenchef und mitverantwortlich für die Qualität der angebotenen Speisen.