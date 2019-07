Von Schwäbische Zeitung

Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Wetzelsrieder Straße in Ratzenried eine achtjährige Schülerin angesprochen und wurde unangenehm aufdringlich zu dem Mädchen, so die Polizei.

Als er die Schülerin festhielt und sie aufforderte, mitzukommen, riss sich das Mädchen los und rannte davon. Nach dem Unterricht erzählte sie zu Hause den Eltern von dem Vorfall, die dann die Polizei informierten. Laut der Beschreibung der Schülerin hatte der Mann eine Glatze und gebräunte Haut.